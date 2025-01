Giorgia Meloni caccia da Palazzo Chigi le auto americane e le sostituisce con le Alfa Romeo Tonale di John Elkann

Escono così dal parco auto utilizzato dagli stretti collaboratori della premier le sei Ford Focus ibride che fin qui venivano quotidianamente utilizzate

Giorgia Meloni ha deciso di fare uscire dal parco auto di Palazzo Chigi i modelli americani che erano stati presi a noleggio da Mario Draghi nel 2021. Si tratta delle auto di servizio a basso impatto ambientale utilizzate dal segretariato generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Una svolta sovranista firmata lo scorso 15 gennaio e che dalla prossima primavera farà da vetrina a un marchio della scuderia Stellantis di John Elkann.

Messe alla porta le Ford focus ibride e al loro posto arrivano le Alfa Romeo Tonale

In foto: John Elkann

Escono così dal parco auto utilizzato dagli stretti collaboratori della Meloni le sei Ford Focus ibride che fin qui venivano quotidianamente utilizzate. E al loro posto arrivano altrettante “Alfa Romeo Tonale MY25 1.5 160CV TCT7 Sprint MHEV”. Non cambia invece la city car di servizio, che verrà semplicemente rinnovata con un nuovo modello di Panda ibrida per i prossimi 36 mesi. Le nuove auto verranno prese a noleggio a lungo termine per tre anni da Leasys, joint venture fra il gruppo Crèdit Agricole e gruppo Stellantis, che così diventa per une fornitura mini, ma prestigiosa, partner di riferimento della Meloni.