Giorgia Meloni e le intese con l’Arabia Saudita di Bin Salman: «Nessuna contraddizione con quello che dicevo ieri»

La premier parla dei dazi di Trump: «Lo scontro non conviene a nessuno»

«L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi». Dall’Arabia Saudita Giorgia Meloni risponde alle critiche su Bin Salman in un punto stampa nel quale affronta anche la questione dei dazi annunciati da Donald Trump: «Lo scontro non conviene a nessuno, serve il dialogo». La premier si è detta anche favorevole «all’ingresso dei sauditi nel Gcap, chiaramente è un lavoro non immediato, perché dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno Saudita». Il Global Combat Air Programme (GCAP) è un progetto multinazionale (Giappone, Italia, Regno Unito) di caccia multiruolo stealth.