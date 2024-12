L’oro paralimpico “Rigi” Ganeshamoorthy sogna Milano-Cortina 2026: «Forse mi preparo per quello sport con la scopetta, il curling»

L'atleta non ha voglia di attendere i Giochi estivi di Los Angeles e ipotizza una sua partecipazioni alle Olimpiadi invernali

Rigivan Ganeshamoorthy, più conosciuto come “Rigi”, ha sbancato le Paralimpiadi di Parigi 2024. Una gara gli è stata sufficiente a prendersi tre primati mondiali. L’atleta d’oro nel lancio del disco, però, non vuole attendere Los Angeles 2028 per partecipare ad altri Giochi. E in un’intervista al Messaggero, anticipa l’ipotesi che potrebbe reinventarsi in qualche sport invernale pur di partecipare a Milano-Cortina 2026: «Mi hanno chiesto di prepararmi, forse per quello sport con la scopetta, il curling, come si chiama? Semmai meglio uno sport individuale. Ma io e il freddo non andiamo tanto d’accordo. No, morimme de freddo no, però anche qui dico chissà, non faccio programmi». Dopo la popolarità raggiunta con i Giochi di questa estate, lo sportivo sostiene di non essere cambiato: «La vita è rimasta uguale: io sono il solito Rigi di Dragona». Attese per l’anno nuovo? «Non mi aspetto niente, la salute va e viene. Sono sempre stato ottimista, ma non garantisco nulla». Ora l’atleta sta proseguendo un percorso di riabilitazione, prima di ricominciare gli allenamenti più intensi.