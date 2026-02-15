Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Sanremo 2026, Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival: l’annuncio di Carlo Conti

15 Febbraio 2026 - 16:57 Alba Romano
L'annuncio del conduttore della kermesse in collegamento con Domenica In: «Un grande onore la sua presenza»

Andrea Bocelli sarà il superospite della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con Domenica In. «È un grande onore la presenza di Bocelli. È sempre impegnato, lo avremo come superospite il sabato sera», ha dichiarato Conti. «E sono ancora più felice perché con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston», ha aggiunto, ricordando che quest’anno il Festival è dedicato allo storico conduttore scomparso ad agosto scorso. Bocelli torna sul palco sanremese a sette anni dalla sua ultima apparizione nel 2019, quando si esibì con Claudio Baglioni e poi in duetto con il figlio Matteo.

«Sanremo? Per me è un album di ricordi»

La partecipazione di Bocelli sarà anche un omaggio alla sua lunga carriera, iniziata proprio grazie alla fiducia di Baudo e Caterina Caselli, che lo portarono all’Ariston e lanciarono un talento destinato a diventare internazionale. La storica Con te partirò fu presentata proprio a Sanremo nel ’95 diventando una canzone di fama mondiale. «Pensavo fosse un punto d’arrivo ed era invece il punto di partenza: il pubblico dell’Ariston, la mia mamma a fare il tifo, il mio babbo in fondo alla sala, commosso e silenzioso, l’Italia davanti alla tv… Il palco sanremese per me è un album di ricordi», ha affermato l’artista. Nel 2026 Bocelli celebra anche i 30 anni di Romanza, il suo album più venduto, con oltre 20 milioni di copie, che ha reso la sua voce un simbolo della musica italiana nel mondo.

