Sanremo 2026, la corsa ai biglietti, i costi e la lotteria: tutto quello che c’è da sapere

Dopo una prima fase di registrazione (terminata l'8 gennaio) un software, alla presenza di un notaio, ha già selezionato i fortunati acquirenti dei ticket

I 30 Big sono confermati, così come il conduttore e i suoi co-conduttori, senza dimenticare gli ospiti: il cast della 76esima edizione del Festival di Sanremo è praticamente completo. Gli spettatori potranno seguire la kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, in prima serata su Rai 1, su Radio2 e in streaming su RaiPlay. Chi desiderava vivere l’evento dal vivo, circa 2.000 posti disponibili tra platea e galleria, poteva farlo solo partecipando alla fase di registrazione sul sito dedicato sanremo2026rai.vivaticket.it, chiusa lo scorso 8 gennaio. La maggior parte dei posti non è riservata, quindi chiunque aveva la possibilità di assicurarsi un biglietto per assistere al Festival direttamente nella città ligure. Ma come vengono assegnati i tagliandi, vista l’alta richiesta? E quali sono i costi?

Come acquistare i biglietti per l’Ariston

Anche quest’anno la vendita dei biglietti è stata gestita da Vivaticket S.p.A., unico soggetto autorizzato alla distribuzione. Tra il 15 gennaio e il 3 febbraio 2026, alcuni utenti registrati hanno ricevuto un’email dalla piattaforma contenente le istruzioni per l’acquisto online e le finestre temporali disponibili. Va però precisato che registrarsi non garantiva automaticamente il diritto di acquistare i biglietti. L’accesso alla vendita è stato infatti determinato tramite una selezione completamente casuale, effettuata da un software sotto la supervisione di un notaio, che ha individuato i “fortunati” autorizzati ad acquistare fino a un massimo di due biglietti ciascuno.

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2026

Ma neppure vincere il sorteggio garantiva automaticamente un posto al Festival. La motivazione? Il costo del biglietto. Un ticket per la platea nelle prime quattro serate (dal martedì al venerdì) costa infatti 240 euro, mentre per la galleria il prezzo scende a 132 euro. La serata finale del sabato presenta costi decisamente più elevati: 875 euro per la platea e 430 euro per la galleria. Rispetto alle edizioni precedenti, si registra un incremento medio dei prezzi di circa il 20%.

La fase di registrazione

La fase di registrazione si è svolta dal 22 dicembre all’8 gennaio sul sito dedicato sanremo2026rai.vivaticket.it. Durante questo periodo, gli utenti hanno potuto indicare le proprie preferenze, scegliendo la serata e il settore del Teatro Ariston – platea o galleria – senza che ciò garantisse alcun vantaggio nella selezione finale. In sintesi, assistere dal vivo al Festival di Sanremo rimane, anche per quest’anno, un privilegio riservato a pochi.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Carlo Conti in mezzo al pubblico durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, 13 febbraio 2025

