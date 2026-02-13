I cantanti del Festival di Sanremo ospiti dal Presidente Mattarella. Intonano “Azzurro”, ma lui non li segue. «Non voglio turbare il coro» – Il video

Per la prima volta i protagonisti della kermesse salgono al Quirinale. Presente anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, con l'ad rai Rossi. La sorpresa con il brano scritto da Paolo Conte. Il Capo dello Stato: «Ricordavo le parole, ma non mi sono associato. Mi hanno insegnato fin dall'asilo a cantare senza emettere suoni»

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini sono stati ospiti oggi al Quirinale. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno intonato “Azzurro”, celebre brano scritto da Paolo Conte e interpretato da Adriano Celentano. «Ricordavo le parole, ma non mi sono associato. Mi hanno insegnato fin dall’asilo a cantare senza emettere suoni», ha ammesso scherzando Mattarella, «per non turbare il coro degli altri».

La consegna di “Papaveri e papere” a Sergio Mattarella

Questa è la prima volta che gli artisti di Sanremo vengono accolti in Quirinale. Presenti anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, con l’ad della RAI Giampaolo Rossi. Conti ha ricordato il peso della produzione musicale italiana, anche in termini di cultura ed economia. Pausini ha poi consegnato a Mattarella, direttamente dagli archivi Siae, la registrazione di “Papaveri e Papere”, canzone con cui Nilla Pizzi vinse la prima edizione del Festival, nel 1951.