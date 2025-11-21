Andrea Bocelli e la scena imbarazzante con Milei: gli offre la mano, poi la gaffe: come si salva il presidente argentino – Il video

Al cantante italiano tra i più famosi al mondo è stato consegnato l'Ordine di Maggio, una delle più alte onorificenze argentine. La premiazione con gaffe davanti alle telecamere

Scivolone del presidente argentino Javier Milei durante la visita di Andrea Bocelli a Buenos Aires. Il tenore ha ricevuto direttamente dalle mani di Milei la più alta onorificenza argentina, l’Ordine di Maggio, nella Sala Bianca della Casa Rosada. Dopo la consegna della medaglia, il presidente ha provato a stringere la mano al cantante lirico, cieco da quando aveva 12 anni: Milei ha teso il braccio ma, non ricevendo alcuna mano in cambio, ha deciso di prendersela da solo, letteralmente tirando la mano di Bocelli verso di sé. Il dettaglio non è passato inosservato, diventando rapidamente virale sui social.

Il riconoscimento per l’influenza sulla musica classica

L’incontro ha sottolineato il riconoscimento da parte del governo argentino dell’influenza di Bocelli sulla musica classica contemporanea. Il tenore si trovava nella capitale per una serie di concerti, tra cui importanti esibizioni al Teatro Colón. Durante la cerimonia di consegna dell’Ordine di Maggio, una delle più alte onorificenze argentine, Bocelli ha ringraziato il paese sudamericano con parole semplici: «Dal profondo del mio cuore».

L’omaggio musicale di Bocelli all’Argentina

Dopo aver ricevuto la medaglia, Bocelli ha eseguito un breve tributo musicale interpretando due classici in lingua spagnola. Ha suonato al pianoforte il tango “Por una cabeza” dell’argentino Carlos Gardel e ha cantato il bolero “Bésame mucho” della messicana Consuelo Velazquez, regalando un momento di grande emozione ai presenti nella Sala Bianca della Casa Rosada.

La reazione social

Il momento della stretta di mano mancata è stato immortalato dalle telecamere presenti alla cerimonia e ha fatto immediatamente il giro dei social network, generando migliaia di commenti e condivisioni. L’episodio ha messo in evidenza la mancanza di sensibilità del presidente argentino nei confronti della disabilità visiva del tenore toscano.