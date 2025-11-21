Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
CULTURA & SPETTACOLOAndrea BocelliArgentinaJavier MileiVideo

Andrea Bocelli e la scena imbarazzante con Milei: gli offre la mano, poi la gaffe: come si salva il presidente argentino – Il video

21 Novembre 2025 - 16:11 Giulia Norvegno
embed
Al cantante italiano tra i più famosi al mondo è stato consegnato l'Ordine di Maggio, una delle più alte onorificenze argentine. La premiazione con gaffe davanti alle telecamere

Scivolone del presidente argentino Javier Milei durante la visita di Andrea Bocelli a Buenos Aires. Il tenore ha ricevuto direttamente dalle mani di Milei la più alta onorificenza argentina, l’Ordine di Maggio, nella Sala Bianca della Casa Rosada. Dopo la consegna della medaglia, il presidente ha provato a stringere la mano al cantante lirico, cieco da quando aveva 12 anni: Milei ha teso il braccio ma, non ricevendo alcuna mano in cambio, ha deciso di prendersela da solo, letteralmente tirando la mano di Bocelli verso di sé. Il dettaglio non è passato inosservato, diventando rapidamente virale sui social.

Il riconoscimento per l’influenza sulla musica classica

L’incontro ha sottolineato il riconoscimento da parte del governo argentino dell’influenza di Bocelli sulla musica classica contemporanea. Il tenore si trovava nella capitale per una serie di concerti, tra cui importanti esibizioni al Teatro Colón. Durante la cerimonia di consegna dell’Ordine di Maggio, una delle più alte onorificenze argentine, Bocelli ha ringraziato il paese sudamericano con parole semplici: «Dal profondo del mio cuore».

L’omaggio musicale di Bocelli all’Argentina

Dopo aver ricevuto la medaglia, Bocelli ha eseguito un breve tributo musicale interpretando due classici in lingua spagnola. Ha suonato al pianoforte il tango “Por una cabeza” dell’argentino Carlos Gardel e ha cantato il bolero “Bésame mucho” della messicana Consuelo Velazquez, regalando un momento di grande emozione ai presenti nella Sala Bianca della Casa Rosada.

Ti potrebbe interessare

La reazione social

Il momento della stretta di mano mancata è stato immortalato dalle telecamere presenti alla cerimonia e ha fatto immediatamente il giro dei social network, generando migliaia di commenti e condivisioni. L’episodio ha messo in evidenza la mancanza di sensibilità del presidente argentino nei confronti della disabilità visiva del tenore toscano.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Teatro La Fenice: trionfo di applausi per la prima de La clemenza di Tito. Pioggia di volantini contro Venezi

2.

Michelin strappa l’ultima stella a Gianfranco Vissani: «Ho pianto solo per la morte di mia madre. E ora andiamo a Parigi»

3.

«Insulta Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico», Carmen Consoli sotto accusa: lo scontro dopo la lezione all’Università – Il video

4.

Quinto Live X Factor 2025: eliminato Viscardi, non brillano gli inediti. Che noia questi giudici troppo buoni

5.

Troppi voti per Israele all’Eurovision, cambiano le regole del televoto: cosa hanno deciso i vertici del concorso

leggi anche
andrea bocelli veronica berti
ECONOMIA & LAVORO

Andrea Bocelli e la moglie Veronica messi ko dalla loro spiaggia di lusso. I lettini lì costano 600 euro al giorno, ma la coppia ci perde 2 milioni l’anno

Di Fosca Bincher
bocelli-trump-casa-bianca-video
ESTERI

Andrea Bocelli canta per Trump «Con te partirò»: il mini-show del tenore nello Studio Ovale – Il video 

Di Alba Romano
Andrea Bocelli e il figlio Matteo
CULTURA & SPETTACOLO

Matteo Bocelli, i commenti perfidi a scuola sul papà. La lezione alla sorella in lacrime: «Certe cose ti rendono umile»

Di Ugo Milano