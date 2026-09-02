Valter Lavitola aggredito in carcere

L'imprenditore picchiato da alcuni detenuti

Valter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L’imprenditore arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre contro l’ormai ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Repubblica, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della Polizia penitenziaria, «non corre pericolo». Oggi potrebbe incontrare il suo avvocato Arturo Cola. Sull’aggressione indaga la Procura.

«Ci siamo sentiti con Lavitola ieri pomeriggio alle 17 e non ci ha detto nulla quindi dovrebbe essere avvenuto tra le 17 e le 20. Ma non dovrebbe essere nulla di grave altrimenti ci avrebbero avvertito», ha detto all’Adnkronos l’avvocato Sergio Cola, che insieme al figlio Arturo difende l’ex giornalista, mandante reo-confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo quanto emerso Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato da alcuni detenuti nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto. «Quando verremo informati e capiremo le reali dimensioni di quanto accaduto valuteremo se prendere le dovute iniziative», riferisce il difensore che nei prossimi giorni andrà a trovare Lavitola in carcere. «Intanto siamo concentrati sulla memoria difensiva da presentare in vista del Riesame del 7 settembre», conclude.