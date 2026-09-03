Geppi Cucciari fuori da “Un giorno da pecora”: «Finora mi era stato concesso di andare in onda da Milano, adesso non più»

Il taglio della conduttrice sarda per ragioni logistiche, le stesse però che aveva in passato

Non si placa l’emorragia di personaggi che guadagnano l’uscita dalla Rai, l’ultima della lista è Geppi Cucciari che dopo undici anni lascerà la conduzione del programma cult Un giorno da Pecora su Radio 1. Non parrebbe essere un’epurazione di matrice politica ma una questione logistica che però, come spiega la stessa comica e conduttrice sarda, in passato fu facilmente aggirata dall’azienda. «A settembre – scrive Geppi Cucciari sui propri canali social – dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Un Giorno da Pecora come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un giorno da pecora con Splendida cornice e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali. È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio».

Poi i ringraziamenti allo staff e al pubblico, senza dimenticare una promessa finale: «Avete scandito i miei anni, le mie giornate, i miei pranzi. E grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste circa 2000 puntate, incontri a volte sorprendenti, altre sconcertanti, sempre illuminanti. E mi mancherà il rapporto unico con gli ascoltatori di questo programma, un pubblico dedicato, attento, severo e dai grandi slanci. Ci ritroveremo, ne sono sicura».