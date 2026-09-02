Martin Scorsese vuole donare il proprio archivio all’Italia. Giuli già al lavoro per trovare la location

Pochi giorni fa il regista premio Oscar aveva accettato la Presidenza Onoraria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello

Martin Scorsese starebbe trattando con il ministero della Cultura la donazione del proprio archivio integrale, a dare la notizia il Corriere della Sera, che parla di un tesoretto che comprende, come si legge, «sceneggiature originali, costumi, oggettistica dei set, attrezzatura, perfino lettere nelle quali si interloquisce con la produzione a proposito di questo o quel titolo». La trattativa segue la proposta, proveniente direttamente dal ministro Giuli e accettata dal regista di origini siciliane (padre di Polizzi Generosa e madre di Ciminna, entrambi nella provincia palermitana), di fare il presidente onorario dei David di Donatello. Ora spazio alla logistica, il ministero è in fermento per trovare la soluzione più adeguata, comodamente fruibile per il pubblico. Pare che sia stata interpellata anche la direzione di Palazzo Venezia e che ci sia già stato un incontro presenziato anche da un rappresentante del regista premio Oscar.

La lettera di Scorsese a Giuli

Qualche giorno fa il ministro Alessandro Giuli aveva offerto a Martin Scorsese, uno dei maggiori autori della storia del cinema mondiale, la Presidenza Onoraria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, sostenendo in una nota che «pochi autori incarnano come lui il legame profondo tra la grande tradizione italiana e la storia del cinema. La sua disponibilità ad accettare rappresenta un riconoscimento straordinario per la nostra cinematografia e per l’Italia, terra delle sue origini».

«Ringrazio il ministro Giuli e la Fondazione per aver pensato a me per questo prestigioso incarico, che sono onorato di accettare – ha scritto in una lettera Scorsese – Il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita. I film, gli autori e le tradizioni artistiche nate in Italia hanno profondamente plasmato sia la mia concezione del cinema sia il mio lavoro. Essere legato, in questa veste, all’Accademia e ai Premi David di Donatello ha per me un significato particolarmente importante. Sarò onorato di sostenere l’impegno dell’Accademia nella promozione internazionale del cinema italiano, della cultura cinematografica e di contribuire alle sue iniziative e attività culturali».