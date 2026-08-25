Martin Scorsese presidente onorario dei David di Donatello: «Onorato»

La proposta del ministro Giuli andata a buon fine. La star del cinema entusiasta per l'incarico

Martin Scorsese sarà il nuovo presidente onorario dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il celebre regista ha accettato la proposta del ministro della Cultura Alessandro Giuli; si attende ora solo la formalizzazione da parte del cda della Fondazione. La notizia segue di poche settimane la nomina di Gian Luca Farinelli alla direzione artistica e di Silvia Calandrelli alla presidenza, completando una fase di profondo rinnovamento al vertice dell’istituzione.

In una lettera di ringraziamento, Scorsese ha dichiarato di essere onorato per l’incarico, sottolineando come il cinema italiano abbia da sempre ispirato e plasmato la sua carriera. Da parte sua, il ministro Giuli ha evidenziato come l’adesione del maestro italoamericano rappresenti un tributo straordinario alla cinematografia del nostro Paese. «Ho proposto a Martin Scorsese, maestro e leggenda del cinema mondiale, d’intesa con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano, la Presidenza Onoraria dei David di Donatello, perché pochi autori incarnano come lui il legame profondo tra la grande tradizione italiana e la storia del cinema. La sua disponibilità ad accettare rappresenta un riconoscimento straordinario per la nostra cinematografia e per l’Italia, terra delle sue origini. Nelle parole che ha voluto rivolgere a me e alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano c’è un tributo ai nostri maestri e a quella cultura cinematografica che ha contribuito a formare il suo sguardo. Sono particolarmente lieto che abbia accolto la proposta e attendo, nel pieno rispetto delle prerogative della Fondazione, la deliberazione del Consiglio di amministrazione», ha dichiarato il ministro.