Concluse le riprese del doc di Veltroni sulla Gialappa’s Band: «Si ride e si pensa, due cose che è bene fare nella vita»

Il documentario sbarcherà in sala il prossimo 22 ottobre

Con un post su Instagram è stata annunciata nella mattinata di oggi la chiusura delle riprese de L’assurda storia della Gialappa’s Band un documentario sull’invisibile trio di conduttori comici firmato da Walter Veltroni. «Abbiamo raccontato la storia di tre ragazzi che, senza farsi vedere, da quarant’anni fanno ridere gli italiani – ha dichiarato l’ex sindaco di Roma – E hanno attraversato gli anni più turbolenti del nostro Paese restando fedeli alla loro ispirazione. Li abbiamo raccontati insieme a tutti i meravigliosi personaggi che loro hanno scoperto e valorizzato. Si ride e si pensa, due cose che è bene fare nella vita». Il film sbarcherà in sala il prossimo 22 ottobre e ripercorrerà la carriera di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, dall’esordio su Radio Popolare fino allo sbarco su Mediaset dove hanno non solo rivoluzionato il linguaggio televisivo, lanciando la carriera di moltissimi dei pezzi da 90 della scena comica (televisiva e cinematografica) degli ultimi 30 anni, ma condizionando perfino la comunicazione nel mondo del calcio. Per chi volesse non farsi cogliere impreparato da ciò che verrà raccontato nel documentario, nel novembre del 2022 è stato pubblicato un libro, Mai dire noi. Tutto quello che non avreste voluto sapere, che riassume aneddoti e dietro le quinte degli show che hanno fatto la storia della televisione italiana.