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Il matrimonio show dei Me contro Te, 6mila fan paganti alle nozze di Luì e Sofì a Milano. Si sono sposati davvero? – I video

06 Settembre 2026 - 11:28 Alba Romano
Hanno detto «sì» all'Unipol Arena. Biglietti tra 48 e 110 euro, con un extra di 250 euro per il meet&greet con la coppia. I dubbi sul rito civile dal vivo
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Si sono sposati i Me contro te, la coppia diventata famosa con milioni di follower sul canale YouTube (1,6 milioni di follower su Instagram, 3,5 milioni su TikTok), che poi ha girato film e inciso dischi. Non una cerimonia per pochi, l’esatto contrario. Luigi Castagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, hanno infatti detto sì all’Unipol Dome di Milano, con circa seimila “ospiti” paganti, e a oltre 100mila persone collegate in diretta streaming su Twitch, per un vero e proprio matrimonio-show.

Il costo dei biglietti (250 euro in più per salutare la coppia)

I biglietti degli idoli dei più piccoli partivano da 48 euro fino a 110, 250 in più per salutare la coppia. Un po’ come succede con i vip pack dei concerti per conoscere i cantanti. E come ai concerti niente bomboniere ma la possibilità di acquistare i gadget. Con gli sposi amici, parenti ma anche ballerine, damigelle e i protagonisti del loro mondo.

Si sono sposati davvero?

Ma si sono sposati davvero? La domanda, da mesi circola sui social, fin dal primo annuncio della coppia. La verità sembra stare nel mezzo. I Me contro Te si sono sposati davvero, ma se sul palco il rito, lo scambio delle promesse e la presenza del funzionario hanno fatto pensare a una cerimonia a tutti gli effetti, dal punto di vista legale il matrimonio potrebbe essersi celebrato altrove.

Il Comune di Milano ha infatti confermato a MilanoToday che l’arena non è una sede autorizzata per le celebrazioni civili. Con le pubblicazioni depositate da mesi a Palazzo Marino, Luì e Sofì potrebbero quindi aver formalizzato il matrimonio in precedenza e a porte chiuse, trasformando il momento sul palco in una sorta di replica della cerimonia pensata per il pubblico.

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