Oasis, ecco le date dei concerti a Roma: il tabloid «The Sun» svela le tappe del tour europeo

Secondo il calendario trapelato, la band si esibirà nella Capitale a luglio. A Venezia Liam e Noel Gallagher avevano già confermato l'intenzione di tornare in Italia nel 2027

Fan degli Oasis all’ascolto, tirate fuori il calendario e cerchiate questi giorni: il 24 e il 25 luglio 2027, quando Noel e Liam Gallagher si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma. Le date, al momento non ancora annunciate ufficialmente, comparirebbero in un calendario provvisorio del tour pubblicato nelle ultime ore dal The Sun. Uno spoiler che sembra trovare ulteriore conferma nelle parole degli stessi fratelli a Venezia, dove i due sono stati protagonisti della Mostra del Cinema per la presentazione del documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger.

Gli indizi dei mesi scorsi

La prima anticipazione sul possibile tour 2027 era arrivata direttamente da Liam Gallagher, con un post sui social. Poi è stato il turno di Noel, che il 2 settembre, ospite di talkSport Drive, aveva lasciato intendere un ritorno della band sui palchi: «Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate, no?!». Tre giorni più tardi, il 5 settembre, è stato ancora una volta il fratello a far crescere le aspettative. Sul red carpet della Mostra del Cinema, davanti a una folla di fan, il musicista ha risposto con un semplice «Sì» alla domanda sulla possibilità di vedere la band in concerto a Roma nel 2027.

Le tappe del tour europeo

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal The Sun, il calendario provvisorio del tour prevederebbe una prima serie di concerti a Glasgow, dal 22 al 29 maggio, seguita da un lungo blocco di appuntamenti a Manchester, dal 4 al 27 giugno. La tournée britannica dovrebbe poi concludersi con sei serate a Knebworth, previste tra il 4 e il 19 settembre. Il tour dovrebbe inoltre attraversare l’Europa e gli Stati Uniti. In Francia gli Oasis sarebbero attesi allo Stade de France il 3 e 4 luglio, mentre in Germania le date indicate sarebbero il 10 e 11 luglio all’Allianz Arena di Monaco. Il 24 e 25 luglio sarebbe quindi la volta dell’Italia, con due appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma. Il calendario ipotizzato includerebbe anche l’Irlanda, con una serie di concerti a Slane Castle tra il 6 e il 14 agosto. Resterebbero invece ancora da definire le date di altre possibili tappe internazionali, tra cui Amsterdam, Barcellona, Las Vegas e Boston.

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Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Noel Gallagher alla première di Oasis: Don’t Look Back in Anger alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il 5 settembre 2026