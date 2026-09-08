Ultime notizie Emma BoninoFemminicidiScioperiSigfrido RanucciUcraina
CULTURA & SPETTACOLOItaliaLazioMusicaOasisRoma

Oasis, ecco le date dei concerti a Roma: il tabloid «The Sun» svela le tappe del tour europeo

08 Settembre 2026 - 19:20 Anna Clarissa Mendi
oasis-date-concerti-italia-2027
oasis-date-concerti-italia-2027
Secondo il calendario trapelato, la band si esibirà nella Capitale a luglio. A Venezia Liam e Noel Gallagher avevano già confermato l'intenzione di tornare in Italia nel 2027
Google Preferred Site

Fan degli Oasis all’ascolto, tirate fuori il calendario e cerchiate questi giorni: il 24 e il 25 luglio 2027, quando Noel e Liam Gallagher si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma. Le date, al momento non ancora annunciate ufficialmente, comparirebbero in un calendario provvisorio del tour pubblicato nelle ultime ore dal The Sun. Uno spoiler che sembra trovare ulteriore conferma nelle parole degli stessi fratelli a Venezia, dove i due sono stati protagonisti della Mostra del Cinema per la presentazione del documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger.

Gli indizi dei mesi scorsi

La prima anticipazione sul possibile tour 2027 era arrivata direttamente da Liam Gallagher, con un post sui social. Poi è stato il turno di Noel, che il 2 settembre, ospite di talkSport Drive, aveva lasciato intendere un ritorno della band sui palchi: «Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate, no?!». Tre giorni più tardi, il 5 settembre, è stato ancora una volta il fratello a far crescere le aspettative. Sul red carpet della Mostra del Cinema, davanti a una folla di fan, il musicista ha risposto con un semplice «Sì» alla domanda sulla possibilità di vedere la band in concerto a Roma nel 2027.

Le tappe del tour europeo

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal The Sun, il calendario provvisorio del tour prevederebbe una prima serie di concerti a Glasgow, dal 22 al 29 maggio, seguita da un lungo blocco di appuntamenti a Manchester, dal 4 al 27 giugno. La tournée britannica dovrebbe poi concludersi con sei serate a Knebworth, previste tra il 4 e il 19 settembre. Il tour dovrebbe inoltre attraversare l’Europa e gli Stati Uniti. In Francia gli Oasis sarebbero attesi allo Stade de France il 3 e 4 luglio, mentre in Germania le date indicate sarebbero il 10 e 11 luglio all’Allianz Arena di Monaco. Il 24 e 25 luglio sarebbe quindi la volta dell’Italia, con due appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma. Il calendario ipotizzato includerebbe anche l’Irlanda, con una serie di concerti a Slane Castle tra il 6 e il 14 agosto. Resterebbero invece ancora da definire le date di altre possibili tappe internazionali, tra cui Amsterdam, Barcellona, Las Vegas e Boston.

Ti potrebbe interessare

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Noel Gallagher alla première di Oasis: Don’t Look Back in Anger alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il 5 settembre 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Male Ligabue, Pausini ed Ernia, benissimo Nannini e Ayane. Ottimo il disco di J-AX. Le nostre recensioni sono tornate

2.

Ida Di Filippo si è sposata: chi è Pietro Albano, il marito infermiere. I colleghi di «Casa a prima vista» damigelli d’onore

3.

Il matrimonio show dei Me contro Te, 6mila fan paganti alle nozze di Luì e Sofì a Milano. Si sono sposati davvero? – I video

4.

Venezia 83, Nanni Moretti sgrida uno spettatore in sala: «Non ce l’ho fatta più e sono andato a dirgli di spegnere il cellulare»

leggi anche
Oasis, reunion a distanza per Liam e Noel
CULTURA & SPETTACOLO

Oasis, la conferma di Liam Gallagher, doppia data a Roma nel 2027

Di Gabriele Fazio
Inghilterra Messico festa
SPORT

L’Inghilterra elimina il Messico, la festa da brividi con Wonderwall che scaccia la maledizione dell’Azteca – Il video

Di Giulia Norvegno
Oasis
X

Sotheby’s, all’asta la chitarra di Noel Gallagher con cui scrisse “(What’s the Story) Morning Glory?”. Ecco quanto potrebbe valere

Di Gabriele Fazio
oasis reunion noel liam gallagher
CULTURA & SPETTACOLO

«Mi ero dimenticato quanto fosse divertente», Noel Gallagher rompe il silenzio dopo la reunion degli Oasis: «Avevo le gambe di gelatina»

Di Ugo Milano
morto concerto oasis
ESTERI

«È scivolato sulla birra», parla il padre del fan morto al concerto degli Oasis: «Non era ubriaco, non era drogato, è stato un incidente»

Di Ugo Milano