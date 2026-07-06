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Oasis, la conferma di Liam Gallagher, doppia data a Roma nel 2027

06 Luglio 2026 - 15:54 Gabriele Fazio
Oasis, reunion a distanza per Liam e Noel
Oasis, reunion a distanza per Liam e Noel
Il cantante annuncia due nuovi concerti in Italia rispondendo a una fan su X
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«2 is more than enough» ovvero «2 sono più che sufficienti», ed è così, rispondendo su X ad una fan italiana, Adele V, che Roma oggi ha avuto conferma che il tour reunion degli Oasis, come era prevedibile data la gigantesca mole di richieste, non si è concluso con le date dell’anno scorso e al prossimo step passerà, due volte, a metà luglio del 2027, anche da Roma, location: stadio Olimpico. Ora la domanda è in che momento scatterà la caccia al biglietto.

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