C’è il calcio giocato e il calcio cantato. C’è il campo, dove i calciatori si giocano tutto, e ci sono spalti, dove i tifosi arrivati da tutto il mondo soffrono e gioiscono, accompagnando a suon di musica la loro Nazionale. Ogni Federazione ha scelto – su richiesta della FIFA – una goal song da far suonare a ogni rete nello stadio, ma accanto a questi brani ufficiali ci sono poi quelli scelti dalle tifoserie in maniera più o meno spontanea: da Wonderwall degli inglesi a Cielito Lindo dei messicani. Ecco quindi tutte le canzoni che si sfideranno durante le partite degli ottavi di finale, e oltre, cercando di conquistare la finale e di diventare così la vera hit del Mondiale 2026.
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Un Mondiale a suon di musica: da “Wonderwall” a “One more time”, ecco tutte le canzoni che si sfidano sugli spalti agli ottavi
Alle “goal song” ufficiali scelte dalle Federazioni nazionali si affiancano (e spesso prevalgono) altri brani scelti dai tifosi sugli spalti. Squadra per squadra, ecco la colonna sonora degli ottavi di finale