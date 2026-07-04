Un Mondiale a suon di musica: da “Wonderwall” a “One more time”, ecco tutte le canzoni che si sfidano sugli spalti agli ottavi

C’è il calcio giocato e il calcio cantato. C’è il campo, dove i calciatori si giocano tutto, e ci sono spalti, dove i tifosi arrivati da tutto il mondo soffrono e gioiscono, accompagnando a suon di musica la loro Nazionale. Ogni Federazione ha scelto – su richiesta della FIFA – una goal song da far suonare a ogni rete nello stadio, ma accanto a questi brani ufficiali ci sono poi quelli scelti dalle tifoserie in maniera più o meno spontanea: da Wonderwall degli inglesi a Cielito Lindo dei messicani. Ecco quindi tutte le canzoni che si sfideranno durante le partite degli ottavi di finale, e oltre, cercando di conquistare la finale e di diventare così la vera hit del Mondiale 2026.