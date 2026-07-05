Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
CULTURA & SPETTACOLOGiovaniLazioMusicaRomaUltimoVasco Rossi

Ultimo batte il record di Vasco Rossi per il live con più spettatori paganti, il rocker di Zocca lo incorona: «Kom…plimenti, largo ai giovani»

05 Luglio 2026 - 07:43 Alba Romano
ultimo-vasco-rossi
ultimo-vasco-rossi
Fino a ieri il primato apparteneva proprio al Komandante, che nel 2017 aveva richiamato 225mila spettatori paganti al Modena Park
Google Preferred Site

«Ogni record è fatto per essere battuto». Parola di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca si è complimentato con Ultimo, via social, pochi minuti dopo la fine del concerto record a Tor Vergata da 250mila spettatori. «Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. …e poi ci troveremo come le star..», si legge su Instagram. Fino a ieri il primato apparteneva proprio al Komandante, che nel 2017 aveva richiamato 225mila spettatori paganti al Modena Park. Con i 250mila presenti a Roma, Ultimo ha però superato quel primato, firmando il nuovo record italiano di presenze per un concerto a pagamento.

Foto copertina: INSTAGRAM/VASCO ROSSI

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Roma, il concerto dei record: in 250mila per Ultimo – La diretta

2.

Cremonini: «Ultimo? L’ultimo erede della tradizione musicale italiana»

3.

Cosa c’è nei nuovi palinsesti Rai, le novità (poche) e le conferme. Svolta per Salvo Sottile, un programma a Sal Da Vinci e Brumotti: cosa manca

4.

Toni Servillo preoccupato da Vannacci, quel ritorno «aggressivo e ignorante: pensavo fosse sepolto». Lo sfogo al giornale tedesco: «Così l’Ue sarà divorata»

5.

L’esordio di Delia: «Al concerto del Primo Maggio ho peccato di ingenuità. ‘Al mio paese’? Non è una canzone sui problemi del Meridione». L’intervista

leggi anche
ultimo-concerto-tor-vergata
CULTURA & SPETTACOLO

Ultimo e il concerto dei record a Tor Vergata: «Siamo nella storia» – Il video

Di Alba Romano
Il palco del concerto di Ultimo
CULTURA & SPETTACOLO

Roma, il concerto dei record: in 250mila per Ultimo – La diretta

Di Francesca Milano
Cesare Cremonini e Ultimo
CULTURA & SPETTACOLO

Cremonini: «Ultimo? L’ultimo erede della tradizione musicale italiana»

Di Alba Romano