Ultimo batte il record di Vasco Rossi per il live con più spettatori paganti, il rocker di Zocca lo incorona: «Kom…plimenti, largo ai giovani»

Fino a ieri il primato apparteneva proprio al Komandante, che nel 2017 aveva richiamato 225mila spettatori paganti al Modena Park

«Ogni record è fatto per essere battuto». Parola di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca si è complimentato con Ultimo, via social, pochi minuti dopo la fine del concerto record a Tor Vergata da 250mila spettatori. «Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. …e poi ci troveremo come le star..», si legge su Instagram. Fino a ieri il primato apparteneva proprio al Komandante, che nel 2017 aveva richiamato 225mila spettatori paganti al Modena Park. Con i 250mila presenti a Roma, Ultimo ha però superato quel primato, firmando il nuovo record italiano di presenze per un concerto a pagamento.

Foto copertina: INSTAGRAM/VASCO ROSSI