Che bravo Fulminacci, che tragedia Tony Effe e Side Baby. L’eccellente Madame, il regalo di Tosca e Consoli, l’ennesima hit di Annalisa. Le nostre recensioni

Settimana piuttosto intensa, fatta di uscite di dischi e singoli assai importanti. Non si può che partire dal primo album di inediti dopo vent’anni di Riccardo Cocciante, che nonostante le 80 primavere sulle spalle dimostra di avere ancora quella sua visione meravigliosamente nostalgica e poetica ma, soprattutto, cose da dire. Non sorprende più di tanto invece che Fulminacci abbia fatto un altro bellissimo album, condividere questo tempo con lui è una vera fortuna. Bene anche Enrico Nigiotti, che sta trovando sempre più una propria cifra, quella che certamente non manca ai Cacao Mental, la loro cumbia è semplicemente entusiasmante. Brutte notizie dalla zona urban perché Tony Effe e Side Baby tornano ad ammorbare le nostre giornate con questa loro trap orrenda, vuota, priva di significato e idee, e fondamentalmente stantia. Non ci ha entusiasmati nemmeno l’album di Vaz Tè, che non presenta grossi slanci, ma il talento, di sicuro c’è. Grande carrettata di ottimi singoli invece, Tosca insieme a Carmen Consoli ci fanno praticamente un regalo, Madame torna dopo anni di silenzio con un pezzo veramente molto molto intenso. Benissimo anche il duetto tra Emma e Rkomi, così come la collaborazione tra uno dei king della produzione, CanovA e Tony Pitony. Magnifico anche il nuovo singolo di Lamante e niente male anche Roshelle e Pierpaolo Capovilla con i suoi Cattivi Maestri. Sorpresa della settimana: il singolo di Annalisa, pur ricordando un milione di altre cose, pur essendo il solito noiosissimo tentativo di hit, si fa ascoltare. Qualche dubbio invece sul nuovo brano di Disme. Come chicca della settimana vi proponiamo invece il ritorno, attesissimo, di quei giganti dei The Sweet Life Society, il pezzo si intitola Down Low ed è fortissimo. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite della settimana.