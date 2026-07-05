Ottimi i featuring Nannini/Marra ed Emma/Fibra. Che noia Rovazzi. E su Pamela Prati? Meglio glissare – Le recensioni

Recensioni in forma doppia questa settimana e il raccolto va bene ma non benissimo. Fortunatamente sono usciti dei bellissimi album, quello di Tormento su tutti, una vera perla, ma anche Ele A fa un buon lavoro, così come Delia. Naturalmente abbiamo messo in saccoccia anche molti ottimi singoli, ci è piaciuta l’idea della Gianna nazionale di rilucidare insieme a Marracash la sua America, ci è piaciuta l’idea di Emma di proporre un bel pezzo d’amore insieme a Fabri Fibra, così come i ritorni di due giganti come Bennato e Baccini. Benissimo anche Levante e La Niña con due brani potentissimi e non potevano nemmeno deludere Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Diversi comunque anche i bocciati, da Gabry Ponte, che non riesce a domare l’istinto da guru di Jovanotti a Myss Keta, ormai diventata una macchietta. Disastroso il singolo di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo, incommentabili i brani di Viola Valentino e Pamela Prati. Sì, perché stiamo cadendo così in basso che ci tocca anche sentire le canzoni di Pamela Prati. Risolleviamoci gli animi con il bellissimo brano di Pablo America, Gli inutili, che è la chicca della settimana che vi proponiamo. Buon ascolto e buon divertimento.
- 1/43Gianna Nannini feat. Marracash – America Inc.
- 2/43Gabry Ponte e Jovanotti – DNA
- 3/43Emma feat. Fabri Fibra – Antidroga
- 4/43Edoardo Bennato – Ogni settimana
- 5/43Levante – Màlia
- 6/43Tormento - Antidoto
- 7/43La Niña- Ràreche
- 8/43Ele A – 26
- 9/43Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique - Cabaret
- 10/43Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri – Facciamo all’amore
- 11/43Sud Sound System, Sa Razza e Dero – Mundu arrevesciu
- 12/43Francesco Baccini – Carlo Pernat
- 13/43Myss Keta e Miss Bashful – Hangover Girl
- 14/43Calibro 35 – L.A. Confidential
- 15/43Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo – La Costiera Amalfitana
- 16/43Giuse The Lizia – Su x giù
- 17/43Delia – Sicilia bedda
- 18/43Quentin40 – Dipende da me
- 19/43Dj Shocca – 60 Hz II - Legacy
- 20/43Prima stanza a destra – L'unico ricordo
- 21/43MamboLosco – Filet mignon
- 22/43Diss Gacha feat. Young Hash – Ushuaïa
- 23/43Il Ghost feat. Paky – Mafia Coco
- 24/43Viola Valentino – Un po’ di me
- 25/43Rhove – Parapluie
- 26/43Sally Cruz – Parole al vento
- 27/43Pamela Prati – Sola con me
- 28/43Klaus Noir – Prendi la mira e basta
- 29/43GattoToro feat. Dutch Nazari – Italiani all’estero
- 30/43Sethu – Smetto quando voglio
- 31/43Settembre – Due settimane
- 32/43Liede - Lucciole
- 33/43Sano – Quando voi forse, allora noi già
- 34/43Krikka Reggae feat. Mama Marjas – Restore My Soul
- 35/43Hån – Una nuova fine
- 36/43Pablo America – Gli inutili
- 37/43Niky Savage – Napoletana
- 38/43Cacao Mental e Mefisto Brass – La pulsazione della selva
- 39/43Flame Parade – Need a Car
- 40/43Nervi - Tra le spine e i serpai
- 41/43Cara – Fuori dai club
- 42/43Blugiove – Serpenti
- 43/43Filippo Ferrari – Difendere