Ottimi i featuring Nannini/Marra ed Emma/Fibra. Che noia Rovazzi. E su Pamela Prati? Meglio glissare – Le recensioni

Recensioni in forma doppia questa settimana e il raccolto va bene ma non benissimo. Fortunatamente sono usciti dei bellissimi album, quello di Tormento su tutti, una vera perla, ma anche Ele A fa un buon lavoro, così come Delia. Naturalmente abbiamo messo in saccoccia anche molti ottimi singoli, ci è piaciuta l’idea della Gianna nazionale di rilucidare insieme a Marracash la sua America, ci è piaciuta l’idea di Emma di proporre un bel pezzo d’amore insieme a Fabri Fibra, così come i ritorni di due giganti come Bennato e Baccini. Benissimo anche Levante e La Niña con due brani potentissimi e non potevano nemmeno deludere Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Diversi comunque anche i bocciati, da Gabry Ponte, che non riesce a domare l’istinto da guru di Jovanotti a Myss Keta, ormai diventata una macchietta. Disastroso il singolo di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo, incommentabili i brani di Viola Valentino e Pamela Prati. Sì, perché stiamo cadendo così in basso che ci tocca anche sentire le canzoni di Pamela Prati. Risolleviamoci gli animi con il bellissimo brano di Pablo America, Gli inutili, che è la chicca della settimana che vi proponiamo. Buon ascolto e buon divertimento.