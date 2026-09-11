Meloni a Vercelli: Le mondine pilastri dello stato sociale, Emma Bonino sarebbe d'accordo con me – Il video

(Agenzia Vista) Vercelli, 11 settembre 2026 "Oggi chiaramente la risicoltura è profondamente cambiata con la meccanizzazione, questo durissimo mestiere è sparito, però io penso che questo non tolga che noi dobbiamo a quelle donne, a quelle donne coraggiose, a quelle donne tenaci, a quelle donne agguerrite, un enorme debito di riconoscenza. Perché con le loro battaglie e le loro rivendicazioni hanno conquistato diritti che oggi rappresentano dei veri e propri pilastri del lavoro e dello stato sociale in questa nazione. E penso… che su questo, lo dico per salutare una protagonista della storia politica italiana, penso che su questo anche Emma Bonino potrebbe essere d'accordo con me". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev