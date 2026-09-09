Venerdì a Desio i disegni, le tele e le chine della giornalista ideatrice di Report saranno vendute per finanziare borse di studio per giovani artisti

Prima di diventare uno dei volti più noti del giornalismo d’inchiesta italiano, Milena Gabanelli voleva fare l’artista. E ora i disegni, le tele e le chine realizzate quando era giovanissima finiranno all’asta per finanziare gli studi di ragazzi e ragazze che hanno scelto proprio una carriera artistica.

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 18.30 allo Spazio Stendhal di Desio, in provincia di Monza e Brianza, la città dove Gabanelli è cresciuta. La giornalista sarà per una sera anche battitrice d’asta e racconterà al pubblico la storia delle sue opere.

Come si legge sul sito del Comune di Desio, l’asta solidale era inizialmente prevista per il 5 settembre ma è stata posticipata a venerdì 11 settembre per «ragioni organizzative».

Le opere di Gabanelli

I lavori risalgono agli anni dell’adolescenza e della giovinezza di Gabanelli, molto prima della carriera televisiva che l’avrebbe portata nel 1997 a ideare Report, in programma finito nella bufera negli ultimi mesi a causa del caso Ranucci.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta alcuni lavori artistici di Milena Gabanelli furono esposti anche alla galleria San Rocco di Seregno. Poi arrivò il trasferimento a Bologna, dove la giornalista ha frequentato il Dams.

Come partecipare all’asta

Adesso quelle opere tornano sotto i riflettori con uno scopo solidale. La base d’asta è fissata a 150 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti di Desio per finanziare borse di studio rivolte a giovani meritevoli nei settori della musica e della danza classica.

Le borse serviranno a sostenere la formazione di ragazze e ragazzi tra i 13 e i 20 anni nel biennio accademico 2026/2027-2027/2028. L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria di merito e il contributo sarà proporzionato anche alla situazione economica delle famiglie, valutata attraverso l’Isee.

L’ingresso all’asta è libero fino a esaurimento dei posti. Alla serata, insieme a Milena Gabanelli, ci sarà anche Fabio Fazio.