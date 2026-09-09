Non solo giornalista: Milena Gabanelli è stata un’artista. E ora le sue opere vanno all’asta
Prima di diventare uno dei volti più noti del giornalismo d’inchiesta italiano, Milena Gabanelli voleva fare l’artista. E ora i disegni, le tele e le chine realizzate quando era giovanissima finiranno all’asta per finanziare gli studi di ragazzi e ragazze che hanno scelto proprio una carriera artistica.
L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 18.30 allo Spazio Stendhal di Desio, in provincia di Monza e Brianza, la città dove Gabanelli è cresciuta. La giornalista sarà per una sera anche battitrice d’asta e racconterà al pubblico la storia delle sue opere.
Come si legge sul sito del Comune di Desio, l’asta solidale era inizialmente prevista per il 5 settembre ma è stata posticipata a venerdì 11 settembre per «ragioni organizzative».
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Le opere di Gabanelli
I lavori risalgono agli anni dell’adolescenza e della giovinezza di Gabanelli, molto prima della carriera televisiva che l’avrebbe portata nel 1997 a ideare Report, in programma finito nella bufera negli ultimi mesi a causa del caso Ranucci.
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta alcuni lavori artistici di Milena Gabanelli furono esposti anche alla galleria San Rocco di Seregno. Poi arrivò il trasferimento a Bologna, dove la giornalista ha frequentato il Dams.
Come partecipare all’asta
Adesso quelle opere tornano sotto i riflettori con uno scopo solidale. La base d’asta è fissata a 150 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti di Desio per finanziare borse di studio rivolte a giovani meritevoli nei settori della musica e della danza classica.
Le borse serviranno a sostenere la formazione di ragazze e ragazzi tra i 13 e i 20 anni nel biennio accademico 2026/2027-2027/2028. L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria di merito e il contributo sarà proporzionato anche alla situazione economica delle famiglie, valutata attraverso l’Isee.
L’ingresso all’asta è libero fino a esaurimento dei posti. Alla serata, insieme a Milena Gabanelli, ci sarà anche Fabio Fazio.