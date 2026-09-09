POLITICAPunti di VistaVideo Ranucci: Possibilità di reintegro a Report c'è. Se non faccio questo faccio sempre giornalista – Il video 09 Settembre 2026 - 20:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2026 "Se non faccio questo faccio un'altra cosa da un'altra parte. Continuerò a fare il giornalista." Così Sigfrido Ranucci a margine di Terra, la festa nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Legge elettorale, addio ballottaggio benvenuto premio al 41% (e non più al 42%). Vannacci esulta 2. Conte (M5s): «Se non facciamo le primarie i miei mi sputano» 3. E Vannacci caccia l’iscritto che lo invitava a liberarsi delle «cornacchie nere» 4. Vannacci e lo sfratto all’ex fedelissimo Sforzini. Che dice a Open: «Io tesserato numero 18. Molti altri non sono più contenti» 5. Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»