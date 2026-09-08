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Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»

08 Settembre 2026 - 21:00 Alba Romano
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Il ministro dell'Economia è intervenuto all'evento organizzato dalla Lega "In tua difesa - Verso la finanziaria 2027"
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Flat tax per i giovani e pensione a 64 anni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fa il punto sulle proposte della Lega in vista della prossima manovra all’evento In tua difesa – Verso la finanziaria 2027. Sul tavolo, c’è l’idea di un possibile «vantaggio fiscale» per le imprese che aumenteranno gli stipendi, con particolare attenzione ai lavoratori più giovani. Una «tassazione agevolata – sottolinea -, una sorta di flat tax che si sposi però con la disponibilità delle imprese». 

La Flat tax

Un perimetro, quella della flat tax, che potrebbe farsi ancora più largo. E che potrebbe includere le partite Iva. Giorgetti ha, infatti, definito possibile «elevare ancora il limite» attualmente fissato a 85mila euro di reddito per accedere all’aliquota agevolata del 15%. La Lega da tempo propone di innalzarlo a 100mila euro, una misura che arriverebbe nell’anno delle elezioni politiche e che potrebbe riaccendere le polemiche sull’equità del sistema fiscale, soprattutto rispetto alla maggiore pressione tributaria che grava sul lavoro dipendente. «Ma bisognerà negoziare con Bruxelles», riconosce. 

La pensione anticipata e la «distorsione» della riforma Fornero

Sul fronte delle pensioni, Giorgetti ha fatto riferimento alla proposta della Lega di consentire l’uscita dal lavoro a 64 anni. L’obiettivo sarebbe correggere quella che il ministro considera una «distorsione» della riforma Fornero tra i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e quelli entrati nel mercato del lavoro successivamente. Una eventuale riforma, ha però sottolineato, dovrà garantire «un equilibrio dei conti».

La tassa sulle banche

Infine, il ministro ha risposto a una domanda sulla possibilità di tassare gli “extraprofitti” delle banche, mantenendo però una posizione prudente sulla proposta avanzata dal suo partito, che incontra la netta contrarietà di Forza Italia. «Se tu introduci elementi di concorrenza nel sistema, vedi che alcune redditi di posizione e alcune extraprofitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività», afferma. «C’è competizione tra le banche? C’è competizione tra le banche nell’andare a offrire all’imprenditore delle condizioni di affidamento o nel trasferimento di un conto corrente di un pensionato?», chiede retoricamente Giorgetti.

Foto copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | Il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti al convegno della Lega “A tua Difesa” presso le Officine Farneto Roma, 08 settembre 2026

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