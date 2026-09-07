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Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: «È vigile e lucida, peggiorata la funzionalità respiratoria»

07 Settembre 2026 - 19:55 Stefania Carboni
emma bonino
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Soccorsa in casa, si trova ricoverata all' Ospedale Santo Spirito di Roma. La lotta contro il microcitoma polmonare e i precedenti ricoveri
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Emma Bonino è «vigile e lucida». Lo riferisce il medico curante Claudio Santini, che è in contatto costante con i medici dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove la leader di +Europa è arrivata nel pomeriggio in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, riferisce Santini.

Lo stesso ospedale del malore dello scorso anno

Ansa aveva riportato che Bonino è stata soccorsa nella sua casa al centro della Capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza alla struttura capitolina in gravi condizioni. . Bonino ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale, in terapia intensiva, in seguito a un malore il 30 novembre 2025. Combatte dal 2015 contro un microcitoma polmonare. Il 5 novembre 2024 Papa Francesco le fece una visita a sorpresa a casa, poco dopo le dimissioni dall’ospedale.

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