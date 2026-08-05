Il centrodestra apre al Safe e fissa lo 0,9% del Pil per la Difesa. Il «no al riarmo» divide il Pd

La maggioranza trova l’accordo sulla clausola di salvaguardia: fino allo 0,6% per l’energia e allo 0,9% per le spese militari. La Lega sottoscrive il possibile ricorso ai prestiti europei. Pd, M5s e Avs puntano invece sul no alle spese militari con la richiesta di riconsiderare gli impegni Nato, nonostante la rivolta dei riformisti dem

La coalizione che rischiava di dividersi trova una formula comune. Quella che stavolta voleva presentarsi unita arriva invece all’appuntamento con l’Aula sull’orlo di una nuova crisi interna al suo maggiore azionista. Le risoluzioni sulle comunicazioni alle camere, oggi 5 agosto, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per l’attivazione della clausola nazionale di salvaguardia regalano due istantanee: il centrodestra riesce a ricomporre lo scontro tra la Lega e gli altri alleati sul programma europeo Safe; Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra concordano un testo contro le spese militari, scatenando le proteste tra i dem.

La risoluzione della maggioranza, visionata da Open, mette nero su bianco anche i numeri. Il governo viene impegnato ad avviare la procedura europea per le spese «volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento, nei limiti complessivi dello 0,6% del Pil nel periodo di riferimento». Per quelle «in materia di difesa, anche relative agli investimenti», il tetto viene invece fissato allo 0,9% del Pil. Ma il passaggio più delicato è quello successivo. «Per il finanziamento delle misure relative alla difesa», si legge nel documento, l’esecutivo dovrà «valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento quali quelle di cui al programma Safe».

La formula che consente il via libera della Lega

Una formula cesellata per tenere insieme posizioni fino a poche ore prima molto distanti. Il Safe non viene indicato come una scelta obbligata: il verbo scelto è infatti «valutare». Il riferimento al programma europeo entra così esplicitamente nella risoluzione e può essere sottoscritto anche dalla Lega, che aveva manifestato forti riserve sull’utilizzo di quei fondi. Alla fine, il compromesso lascia il pallino al governo, tenendo aperti entrambi gli scenari: gli investimenti militari entro lo 0,9% e il possibile ricorso alle condizioni di finanziamento offerte dal Safe.

Non si tratta ancora, però, di un’autorizzazione definitiva allo scostamento. Il testo impegna il governo «ad adottare le opportune iniziative per l’avvio della procedura relativa alla richiesta della clausola nazionale di salvaguardia». Soltanto dopo la raccomandazione del Consiglio e l’aggiornamento del quadro di finanza pubblica, l’esecutivo dovrà presentare alle Camere la relazione necessaria affinché il Parlamento autorizzi «il ricorso allo scostamento dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio».

Giorgetti ha inoltre chiarito che «alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari» e alla predisposizione delle norme necessarie per attuare gli interventi si procederà «con la prossima manovra di Bilancio». «Solo in quel momento – ha spiegato il ministro – il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio». Il voto di oggi, di fatto, assicura al governo il mandato per avviare la procedura europea, ma non autorizza ancora né le singole spese né il loro concreto utilizzo.

La notte non porta consiglio al Pd

Sul fronte opposto, la notte non ha «portato consiglio». La risoluzione di Pd, M5s e Avs, letta da Open e depositata in mattinata alla Camera, conserva integralmente i passaggi che ieri, in serata, avevano provocato la rivolta dei riformisti dem. Nel dispositivo, i tre partiti chiedono al governo di presentare una relazione che indichi «la misura e la durata dell’eventuale deviazione», garantendo però che sia «esclusivamente indirizzata al contrasto della povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi energetica e alla diminuzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili».

La conclusione non lascia margini: l’esecutivo deve escludere «che le risorse disponibili siano destinate a impegni di spesa militare», la stessa formulazione anticipata nella bozza. È però nelle premesse, e non nella parte che impegna direttamente il governo, che si trova il passaggio più contestato. La risoluzione considera «necessario riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato» e «scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato». Il testo chiede inoltre di «superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento», indicando come alternativa la «costruzione di una vera difesa comune europea». Nessun riferimento, invece, al Safe, sul quale M5s e Avs sono contrari mentre nel Partito democratico c’è apertura.

In solitaria, con le proprie risoluzioni, vanno invece Azione e Italia Viva. Il partito di Carlo Calenda chiede di attivare la clausola di salvaguardia per finanziare il raggiungimento degli obiettivi Nato e la linea Safe da 14,9 miliardi destinata al potenziamento dell’industria della difesa. Impegna inoltre il governo a presentare entro 60 giorni un piano che non si limiti a conteggiare come militari spese già esistenti per avvicinarsi solo formalmente ai target Nato, ma preveda investimenti capaci di aumentare concretamente la capacità operativa delle Forze armate, superando «l’attuale finzione della riclassificazione contabile». Italia Viva chiede invece di utilizzare la clausola per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia e apre al Safe per «promuovere investimenti volti a favorire l’innovazione tecnologica, la filiera italiana e l’occupazione», purché ciò non «si ripercuota negativamente» sul finanziamento del welfare e dei servizi ai cittadini.

La rivolta dei riformisti dem

La sintesi raggiunta dopo ore di trattative tra i capigruppo del centrosinistra ha soddisfatto il Movimento 5 Stelle, ma non tutte le correnti che affollano il Partito democratico. I riformisti hanno subito fatto sapere di aver appreso il contenuto della risoluzione dalle agenzie di stampa, definendo il documento «non condivisibile». «Non sappiamo se sia questo il testo definitivo. Vedremo se la notte porterà consiglio perché quello che si legge non è un testo condivisibile», era stato il messaggio fatto filtrare in serata dalla minoranza dem. Anche dall’area che fa riferimento a Stefano Bonaccini era arrivato un avvertimento: «Così non è accettabile».

Nel Pd, in un primo momento, si è provato a sostenere che il documento diffuso fosse ancora versione preliminare e che il lavoro proseguisse anche nel tentativo di coinvolgere Italia Viva (che alla fine non ha comunque sottoscritto il testo). Da M5s e Avs, però, anche questa mattina la risposta è stata netta: «Il testo è quello e non cambia», hanno assicurato a Open. Lo stesso Giuseppe Conte, poche ore dopo il pranzo con Elly Schlein organizzato per ricucire le tensioni nel campo largo, aveva mostrato sorpresa: «Abbiamo una bozza che pensavo fosse condivisa. Ora leggo che i riformisti dicono che non è condivisa». Per l’ex presidente del Consiglio, il punto resta comunque fermo: «Lo scostamento, se va fatto, è per le urgenze dei cittadini».