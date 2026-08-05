Un uomo armato è stato arrestato davanti al golf club di Trump prima della visita del presidente

L'uomo era stato notato mentre fotografava e filmava le attività di sicurezza a Rancho Palos Verdes. Nella sua auto e addosso gli investigatori hanno trovato diverse armi e munizioni

Un uomo armato e sospettato di monitorare le «attività di pianificazione della sicurezza», è stato arrestato domenica all’esterno del Trump National Golf Course di Los Angeles, appena due giorni prima della visita ufficiale del presidente americano. Si chiama Jeanine John Taele, ha 38 anni ed è originario della California. Come riferisce il New York Post, l’uomo è stato fermato da agenti dell’Fbi in borghese dopo essere stato notato mentre si aggirava con un comportamento ritenuto sospetto nei pressi della struttura di Rancho Palos Verdes. Al momento dell’arresto era in possesso di diverse armi e di un giubbotto antiproiettile.

Il comportamento sospetto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni agenti dell’Fbi in borghese hanno notato Jeanine John Taele aggirarsi nei pressi del golf club mentre scattava fotografie e registrava video delle attività di sicurezza predisposte in vista della visita del presidente. Fermato per un controllo, gli agenti hanno scoperto che il 38enne era ricercato dal Dipartimento di Polizia di El Segundo nell’ambito di un’indagine per rapina.

L’arresto di Jeanine John Taele

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato un fucile modificato illegalmente, una pistola calibro 45 modello 1911, due dispositivi radio, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità, numerose munizioni e diversi taccuini con annotazioni ritenute preoccupanti. Nella tasca dei pantaloni aveva inoltre un caricatore da 16 colpi con munizioni a punta cava. La successiva ispezione dell’auto, parcheggiata nell’area del golf club, ha permesso di recuperare una seconda pistola carica, con un colpo in canna, e un altro caricatore con munizioni a punta cava. Taele è stato quindi arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco occultata e possesso di munizioni proibite. Ora il caso è stato ora trasmesso all’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles.

La visita di Turmp al Republican National Committee

L’arresto è avvenuto a pochi giorni dall’arrivo di Donald Trump a Los Angeles per partecipare a un evento del Republican National Committee, in programma proprio al Trump National Golf Club di Rancho Palos Verdes. Durante l’incontro il presidente ha fatto il punto sui risultati della sua amministrazione in materia di economia, controllo delle frontiere e sicurezza pubblica, oltre che per lanciare qualche frecciata al governatore californiano Gavin Newsom, suo nemico giurato. L’ultima visita ufficiale del presidente statunitense in California risale al gennaio 2025, dopo i devastanti incendi di Palisades ed Eaton.

Donald Trump ha poi commentato brevemente l’arresto dell’uomo durante un’intervista rilasciata a Fox News. Il presidente ha detto di non essere particolarmente sorpreso dal fatto che episodi di questo tipo attirino attenzione su di lui, aggiungendo: «L’unica cosa che mi dà un po’ di conforto è che si parla solo di presidenti che hanno lasciato il segno. E io, decisamente, lascio il segno».