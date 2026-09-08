Conte (M5s): «Se non facciamo le primarie i miei mi sputano»

Il presidente M5s: Renzi ci fa perdere voti. Per le alleanze meglio Onorato

«Sono al servizio del progetto progressista, a prescindere da chi vincerà le primarie. Se sarà Schlein, la sosterremo. Non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile». Lo afferma, in un colloquio con La Stampa, il presidente M5S Giuseppe Conte. «Per me non ci sono alternative. Se accettassi di individuare il leader in un altro modo, i miei mi sputerebbero. Per noi è la prima volta in una coalizione alle Politiche, dobbiamo far sentire coinvolta la nostra base».

Renzi e Onorato

E ancora: «Dite che, se perdessi le primarie, molti dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni, ma vi garantisco che se mi facessi da parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato, sarebbe peggio», spiega. Secondo il presidente M5s per evitare che le primarie spacchino la coalizione «vanno preparate bene. Non è che si vota un giorno e stop, serve un percorso per creare le giuste condizioni. Per me Renzi ci fa perdere voti, prenderlo in coalizione è un errore ma tanto Elly ha deciso fin dall’inizio di tenerlo dentro e dovremo farci i conti». Infine: «Il movimento degli amministratori di Alessandro Onorato ha più capacità espansiva, al contrario di Renzi. Può farci recuperare una parte degli astenuti», conclude.