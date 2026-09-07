Caso Ranucci, il sondaggio SWG al Tg La7: italiani divisi tra complotto ed errori. Bocciata l’ipotesi della candidatura politica

Ben il 39 per cento degli intervistati non crede nella carriera politica del giornalista, specialmente dopo il caso Lavitola

Nel corso dell’edizione del Tg La7 sono stati svelati i risultati dell’atteso sondaggio sul caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci, realizzato dall’istituto demoscopico SWG.

I giudizi sulla vicenda: spaccatura netta tra i poli

Dalla rilevazione emerge una spiccata polarizzazione dell’opinione pubblica, strettamente legata all’appartenenza politica. C’è un’area di sostegno al giornalista (prevalenza Centro-Sinistra): l’idea che Ranucci sia «vittima di un disegno politico» trova il consenso del 75% degli elettori di centrosinistra, contro il 24% di quelli di centrodestra. Allo stesso modo, che «abbia commesso errori ma in buona fede» convince il 65% del centrosinistra e solo il 32% del centrodestra.

Sul fronte opposto, la tesi per cui sia «giusto che Ranucci sia stato rimosso dalla conduzione di Report» è sostenuta dal 67% dell’elettorato di centrodestra (rispetto al 29% di centrosinistra). Inoltre, il 73% dei simpatizzanti di centrodestra dichiara che la propria opinione sul giornalista «è peggiorata dopo questa vicenda» (a fronte del 25% nel centrosinistra).

L’ipotesi di una carriera in politica

In merito all’eventualità di un futuro ruolo di Ranucci come leader politico, la risposta degli italiani è prevalentemente scettica:

Contrari: 39%

39% Indecisi (“Non saprei”): 26%

26% Possibilisti (“Può darsi”): 20%

20% Sfavorevoli causa ultime vicende (“Prima del caso Lavitola sì, ora non più”): 8%

8% Pienamente favorevoli (“Sicuramente sì”): 7%

Il sondaggio della settimana: l’opinione di voto degli italiani al 7 settembre. FdI ancora in testa

Le ultime rilevazioni di Swg per Tg La7 sull’orientamento di voto confermano Fratelli d’Italia in testa alle preferenze degli italiani, pur registrando una lieve flessione: il partito guidato da Giorgia Meloni scende al 26,8%, perdendo lo 0,2% rispetto al 27% rilevato lo scorso 3 agosto. I partiti in crescita sono: Partito Democratico: 20,7% (+0,1%), Futuro Nazionale: 7,5% (+0,3%), Alleanza Verdi e Sinistra: 6,7% (+0,2%), Lega: 5,7% (+0,2%), +Europa: 1,3% (+0,1%) e Noi Moderati: 1,1% (+0,1%).

Oltre alla forza politica di maggioranza relativa, arretrano nell’ultimo mese anche Movimento 5 Stelle: 12,7% (-0,3%), Forza Italia: 7,1% (-0,3%) e Azione: 3,2% (-0,1%). Rimangono invece del tutto invariate le intenzioni di voto per Italia Viva, ferma al 2,4%, e per Ora!, stazionaria all’1,0%.