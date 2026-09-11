Addio Emma Bonino, ecco quando cantava "Bella ciao" con gli ucraini in Italia nel 2022 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2026 Si è spenta Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle lotte anni 70 per divorzio e aborto. Bonino, che aveva 78 anni, era stata ricoverata in ospedale lo scorso 7 settembre. Nel 2015 aveva avuto un tumore ai polmoni da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. "Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero", è la nota del suo partito, Più Europa, per ricordarla. Eccola quando nel 2022, durante una tappa del tour bus di Più Europa, partecipando alla manifestazione degli ucraini in Italia davanti all’Ambasciata russa, aveva cantato “Bella Ciao” insieme ad alcune ragazze ucraine presenti all’evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev