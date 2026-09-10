Il “Revenge dress” di Lady Diana all’asta da Sotheby’s: stima fino a 257mila euro. La storia dietro il famoso abito nero

Indossato dalla principessa al Serpentine Gallery, quando re Carlo si era presentato con Camilla e aveva confessato il suo tradimento. All'asta già nel 1997 per un evento benefico

Un abito nero firmato Christina Stambolian verrà battuto all’asta. Ma se a indossarlo è stata Lady Diana, assume un altro significato. Quello che è passato alla storia come “Revenge dress” verrà venduto il 9 dicembre da Sotheby’s New York al Breuer Building, durante la Luxury Week della casa d’aste. Secondo le stime, il valore oscillerebbe dai 150 mila e i 300 mila dollari (ovvero dai 129 mila ai 257 mila euro), complice soprattutto la storia che c’è dietro al vestito.

Perché si chiama il “vestito della vendetta”

Si tratta di un modello nero, corto e con la spalle scoperte, scelto da Diana per presentarsi a una cena di beneficenza della Vanity Fair alla Serpentine Gallery di Londra il 29 giugno 1994. Proprio durante quella serata il principe Carlo, suo ex marito, aveva scelto di presentarsi con Camilla Parker Bowles, donna con cui aveva tradito lady D, ammettendo il proprio adulterio poche ore prima. Nell’intervista con Jonathan Dimblelby in diretta televisiva, l’attuale re aveva spiegato: «Ho provato a essere fedele e onorevole, fino a quando non si è irrimediabilmente spezzato tutto». Di fronte a tale constatazione, Diana non si mostrò avvilita, al contrario decise di sfoggiare un look che poi è diventato iconico.

La Principessa aveva acquistato l’abito già nel 1991 in una boutique di Christina Stambolian a Knightsbridge. Ma lo aveva tenuto nell’armadio per tre anni, aspettando l’occasione giusta per indossarlo. Quella sera scelse di cambiare all’ultimo il look originariamente previsto (un modello di Valentino) per puntare su questo vestito dallo scollo marcato e dalla gonna corta, poco consono ai canoni della famiglia reale britannica. Il messaggio era chiaro. Era una donna indipendente, che non aveva paura di rubare la scena al suo ex marito nello stesso momento in cui lui ammetteva l’adulterio.

In omaggio della principessa del popolo

L’obiettivo fu raggiunto e il Telegraph commentò subito l’abito, definendolo «il più strategico mai indossato da una donna nei tempi moderni». Venne poi ribattezzato il “vestito della vendetta” dai suoi fan e la sua iconicità non si è affievolita negli anni. Sotheby’s ha deciso di omaggiare quella che è stata definita da Tony Blair la “principessa del popolo”, morta nel tragico incidente il 31 agosto 1997. Il mito attorno a lady D, infatti, non si è mai spento e le stime parlano già di un’asta che toccherà i 257mila euro. Ma potrebbe anche superarlo facilmente. Il ricavato sarà devoluto a NHS Lothian Charity a sostegno del Royal Edinburgh Hospital.

L’abito era già stato battuto all’asta

Il Revenge dress non è stato solo indossato da Diana durante quella famosa serata, ma è andato più volte all’asta. La prima nel 1997 proprio con la Principessa che diede 79 dei suoi capi a Christie’s in occasione di un evento benefico per la lotta contro il cancro e l’AIDS. In quell’occasione, fu assegnato per 65mila sterline (45.500 mila euro) a una coppia scozzese. Il vestito, però, non passerà direttamente a New York. Prima verrà esposto a Londra dal 18 al 24 settembre in occasione della London Fashion Week. Poi girerà il mondo con Hong Kong e Gineva per un tour mondiale. Infine verrà battuto all’asta da Sotheby’s insieme a un raro esemplare del catalogo originale dell’asta del 1997, numerato e firmato dalla Principessa e da Stambolian.