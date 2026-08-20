Il principe Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito: ecco perché

Il trasferimento, annunciato ieri sera, ha colto di sorpresa anche la famiglia reale. Il rientro sarebbe già previsto per la fine di agosto

Sei anni dopo il trasferimento negli Stati Uniti, i Duchi di Sussex hanno annunciato, a sorpresa di tutti, anche del Re Carlo, il loro trasferimento in Gran Bretagna insieme ai figli. Non si tratta di un ritorno alla vita da reali, perché i duchi di Sussex non riprenderanno gli incarichi ufficiali che avevano lasciato nel 2020, né vivranno nelle residenze reali. Secondo i media britannici, alla base della scelta ci sarebbero soprattutto l’istruzione dei figli e la volontà di Harry di trascorrere più tempo vicino al padre, Re Carlo III, che dal 2024 sta affrontando le cure per un tumore.

Un ritorno che avrebbe sorpreso anche Carlo

La notizia avrebbe colto di sorpresa anche Re Carlo, che avrebbe scoperto la novità solo domenica nonostante un trasferimento di questo tipo richieda mesi per essere organizzato. Il Re avrebbe comunque accolto positivamente la decisione. Il nuovo primo ministro Andy Burnham ha «augurato il meglio» alla famiglia per il loro ritorno, che sarebbe imminente. Harry, Meghan e i due figli dovrebbero arrivare nel Regno Unito a fine agosto, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. La famiglia avrebbe già individuato una possibile scuola per i figli e l’abitazione, anche se sui media britannici circolano diverse ipotesi.

Il problema della sicurezza

Resta però da capire come verrà affrontato il problema della sicurezza. Quando Harry ha rinunciato allo status reale e si è trasferito negli Stati Uniti, ha perso anche il diritto alla protezione garantita ai membri della famiglia reale. Solo alla fine dello scorso anno il governo ha accettato di riesaminare la decisione, ma il provvedimento riguarda le visite temporanee e non un eventuale trasferimento. Un portavoce dell’Home Office ha però insistito sul fatto che il sistema di sicurezza del governo sarà «rigoroso e proporzionato».