Crozza diventa Sigfrido Ranucci: «Mi sta chiamando Al Capone, un amico fraterno» – Il video

Il comico genovese nei panni dell'ormai ex conduttore di Report in vista della nuova stagione di "Fratelli di Crozza" che partirà venerdì 2 ottobre sul Nove

Torna lo show di Maurizio Crozza sul Nove. E tra i personaggi che hanno conquistato il pubblico nelle scorse stagioni, ne aggiunge uno nuovo. Com’era prevedibile, il comico genovese veste i panni di Sigfrido Ranucci, ormai ex conduttore di Report. La satira di Crozza parte proprio dal caso che ha coinvolto, e continua a coinvolgere, il giornalista. «Se io, Ranucci, fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?», esordisce Crozza. Poi la domanda provocatoria: «Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d’inchiesta d’Italia, l’ultimo baluardo della libertà d’informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?».

«Questa volta rispondo perché è Al Capone, un amico fraterno»

Nella gag, Crozza immagina anche una telefonata a Ranucci per chiedergli spiegazioni: «Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo, ma io non rispondo». E il comico si spinge oltre, interrogandosi sul futuro del giornalista: «Entrerò in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo». Quando il telefono torna a squillare, però, la risposta cambia: «Scusate, questa volta rispondo perché è Al Capone, un amico fraterno». «Dimmi, Al!», conclude Crozza. Lo sketch anticipa il ritorno di Fratelli di Crozza previsto per venerdì 2 ottobre sul Nove.