Grande Fratello, Marina La Rosa ritorna dopo 26 anni: «Perché lo faccio? Mi pagano per divertirmi, poteva andare peggio» – Il video

Fece parte della prima storica edizione, dividendo il pubblico da casa. Ora varca di nuovo la soglia del portone rosso. E in un video ironico (alla Ilary Blasi) spiega perché

A 26 anni di distanza dalla prima, storica edizione, Marina La Rosa è pronta a varcare di nuovo la porta rossa del Grande Fratello. Un ritorno inatteso nel reality che l’ha resa celebre, accolto dal pubblico tra grande curiosità. Per anticipare dubbi e critiche, l’ex gieffina ha affidato a un video social la spiegazione di questo inatteso ritorno, affrontando l’argomento con la schiettezza e l’ironia che da sempre la contraddistinguono: «Perché dopo 26 anni torno al Grande Fratello? Me lo sono chiesto anch’io e, siccome immagino che ve lo chiederete in parecchi, preferisco dirvelo io. Sono passati 26 anni e nel frattempo ho fatto un sacco di cose per fortuna sono cambiata, ma per fortuna altre cose non sono cambiate. Adesso torno lì, sul luogo del delitto. Me l’hanno chiesto tantissime volte e io ho sempre rifiutato. Invece quest’anno ho accettato di entrare nella casa più spiata d’Italia. E qualcuno penserà: “Ma perché? Ma che ti serve?”. Qualcun altro dirà: “Oddio, ancora lei!”. Tutto legittimo».

«Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento, è un gioco, un momento leggero»

Marina ci ha tenuto a precisare che non si tratterà di un’operazione nostalgia, ma di un’esperienza affrontata con la giusta leggerezza: «Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento, è un gioco, un momento leggero. Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio». «A chi mi segue dico grazie, a chi mi critica non dico di non farlo, figuriamoci. Negli anni ho imparato una cosa importantissima: non bisogna essere capiti da tutti, né piacere a tutti. Basta piacere a se stessi. Io devo dire: mi piaccio». E infine: «Sono ancora curiosa, imperfetta e mi piace ogni tanto cambiare idea. Come disse un epistemologo tedesco, la coerenza appartiene a chi non ha idee. Ciao, disadattati. Ci vediamo lì».