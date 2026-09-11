Damiano David e Dove Cameron, nozze top secret in Toscana: tutti i dettagli e il sogno della reunion dei Maneskin

Secondo alcune indiscrezioni il matrimonio si terrà il 25 settembre in un resort della Val d'Orcia, in Toscana. Tra gli invitati potrebbero esserci gli altri tre membri della band

La Toscana è il luogo scelto da Damiano David e Dove Cameron per il loro matrimonio. Il frontman dei Maneskin e l’attrice statunitense si sposeranno il 25 settembre al resort extralusso il Rosewood Castiglion del Bosco, nella Val d’Orcia, scelto da varie celebrità in passato. Dopo aver scoperto data e location, ai fan rimane la domanda su chi ci sarà al festeggiamento. Se tra gli ospiti ci fossero gli altri tre membri dei Maneskin, il matrimonio potrebbe diventare una reunion anticipata della band, in pausa dal 2024 e di nuovo sul palco insieme dal 2027.

Il luogo scelto da David e Dove è la Toscana

Lo scorso gennaio Damiano e Dove hanno annunciato il fidanzamento, mostrando sui social l’anello con la scritta “Sarà un anno bellissimo“. Non hanno però dato ulteriori informazioni e fino a oggi il dove e il quando erano rimasti dei punti interrogativi per il pubblico. A rivelare ora la novità è Vanity Fair. Il matrimonio si terrà nella Val d’Orcia, tra la provincia di Siena e Grosseto, e la coppia avrebbe scelto un resort extralusso immerso in una tenuta da 5 mila ettari. Una struttura a 5 stelle, circondata da colline e vigneti che garantisce la privacy dei festeggiamenti.

Il Rosewood Castiglion del Bosco è già stato scelto da diversi vip per la sua posizione e la certezza di non essere assaliti dai paparazzi. Nel 2017 aveva ospitato il matrimonio della modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander. Mentre nel 2019 l’hanno scelto la tennista Caroline Wozniacki e dell’ex cestista NBA David Lee.

Da Taormina a Milano, i sospetti dei fan

Dal giorno della proposta, le nozze di Damiano e Dove sono state circondate dal mistero e i fan hanno tentato di indovinare la location, senza mai azzeccare. I primi pronostici sono stati fatti in primavera, quando la coppia è stata avvistata a Taormina. Poi in estate, quando i due avevano trascorso dei giorni in Puglia. Una parte del pubblico ha poi puntato su Roma, città natale di Damiano, in quanto erano state diffuse lì le pubblicazioni di matrimonio. Ma era solo un passaggio necessario, dato che il cantante è nato nella Capitale. Infine, si era pensato a Milano: i fan hanno poi scoperto che la città non era stata scelta per il matrimonio, ma per l’addio al nubilato di Dove. Proprio nel capoluogo lombardo, l’attrice ha trascorso alcuni giorni con le sue amiche e, secondo indiscrezioni, avrebbe scelto l’abito da sposa, firmato Valentino.

Chi ci sarà al matrimonio: attesi i Maneskin

Svelati luogo e data, rimane ancora un’incognita: chi ci sarà al matrimonio? Tra i nomi più attesi ci sono gli altri tre componenti dei Maneskin Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. In questo modo, le nozze non rappresenterebbero solo l’unico di Damiano e Dove, ma anche una reunion anticipata della band. Il gruppo è in pausa dal 2024. In questi anni gli artisti della band hanno intrapreso delle carriere separate, come Damiano, che si è lanciato nel suo percorso da solista. Qualche settimana fa, però, il conduttore Stefano Di Martino ha rivelato che i Maneskin potrebbero tornare a suonare insieme a Sanremo 2027. Le nozze sarebbero la prima volta che, dopo tre anni, i magnifici quattro si ritroverebbero insieme.