Sanremo 2027, De Martino smentisce se stesso: «Sui Maneskin non c’è conferma, se si riuniscono sono invitati»

Il conduttore del Festival fa marcia indietro sull'annuncio di qualche giorno fa. E aggiunge: «Oggi è il 3 settembre, mancano tante settimane a Sanremo»

Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, torna sulla questione Maneskin, cui presenza è stata annunciata due giorni fa in un’intervista con Tv, Sorrisi e Canzoni in maniera piuttosto incontrovertibile. «Sui Maneskin è uscito uno spoiler – ha detto oggi presentando la nuova stagione di Affari Tuoi, il preserale Rai che lo vede al timone – ma non c’è conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire». Una dichiarazione perlomeno controversa considerato che lo spoiler non è “uscito” ma è stato annunciato in prima persona dallo stesso De Martino, forse spregiudicatamente (anche se quando si parla di Sanremo bisogna tenere in considerazione che niente è lasciato al caso).

Il link con il manager della band

La notizia più importante a questo punto è forse che lo spoiler del direttore artistico in realtà non è poi così certo dato che «non c’è conferma». Certo difficile pensare che non sia un modo furbetto per aggirare la domanda e al tempo stesso provare a ricreare quell’hype che lo spoiler di cui sopra ha ragionevolmente infiacchito. Viene da pensarlo considerato che è cosa nota che nella squadra composta da De Martino per scegliere i big del suo esordio sul palco dell’Ariston c’è Fabrizio Ferraguzzo che dei Maneskin è manager e sullo stato di salute della band sarà discretamente informato. Un link, Ferraguzzo, tra la band romana e il Festival talmente saldo ed evidente che nell’ambiente il virgolettato a Tv, Sorrisi e Canzoni di De Martino non ha sortito alcun genere di sorpresa.

Gli altri ospiti internazionali

Ma il conduttore di Affari Tuoi casca anche per quanto riguarda gli ospiti internazionali che dovrebbero (finalmente) tornare in riviera dopo anni di invereconde ospitate per promozioni varie degne di un qualsiasi podcast di medio-basso livello e restaurazioni televisive di vecchie italiche glorie musicali ormai buone per karaoke di piazza. Dice infatti: «Ho sentito parlare di ospiti internazionali e di altri nomi, stiamo lavorando su più fronti, è il gioco di Sanremo e a volte le idee nascono anche dagli spoiler».

Quindi l’idea di invitare ospiti internazionali (gira forte il nome di Dua Lipa) viene in mente al direttore artistico di Sanremo quando lo stesso direttore artistico di Sanremo lo dichiara serenamente in un’intervista? Detto ciò, sul Festival De Martino poi ammette: «Oggi è il 3 settembre, mancano tante settimane a Sanremo e sono felice di questo fermento, non mi aspettavo questo flusso di notizie, c’è una grande attesa che spero si commuti in presenze». E siamo solo all’inizio.