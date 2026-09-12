Pochi ma buoni: questi gli invitati delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Müller a Ravello. Tutti i dettagli del matrimonio blindato

È aperto il toto-nomi sui colleghi del mondo dello spettacolo. Per il secondo matrimonio la conduttrice fa l'esatto contrario

Ilary Blasi si appresta a pronunciare di nuovo il fatidico sì. Chiuso il capitolo con Francesco Totti, la conduttrice è pronta a convolare a nozze con Bastian Müller domenica 13 settembre a Ravello, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, ad appena pochi giorni dal suo ritorno sugli schermi televisivi. L’evento è stato pianificato con la massima discrezione, pur lasciando trapelare nel tempo diversi dettagli.

La location del ricevimento: Villa Cimbrone

Per i festeggiamenti, la coppia ha optato per Villa Cimbrone, celebre dimora storica di Ravello nota per i suggestivi giardini e la Terrazza dell’Infinito affacciata sul mare. La villa vanta una lunga tradizione nell’ospitalità di eventi per personalità celebri, tra cui il matrimonio di Alessandro Nesta e Gabriela Pagnozzi nel 2007.

Il nodo del rito civile

Resta ancora riservato il luogo esatto della celebrazione legale. Poiché Villa Cimbrone è adibita a ricevimenti e cerimonie simboliche ma di norma non ospita riti civili ufficiali, tra le ipotesi ventilate spicca Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, sebbene non vi siano conferme su prenotazioni formali. Non si esclude che la funzione civile possa tenersi altrove, riservando la villa al solo party di nozze.

Uno stile in netto contrasto col passato

Le seconde nozze di Ilary si preannunciano radicalmente diverse dalle prime. Se nel 2005 il matrimonio con Francesco Totti fu un imponente evento mediatico trasmesso in diretta TV, questa volta la linea scelta è quella della riservatezza assoluta: cerimonia cieca per i media, contratti di confidenzialità per i fornitori e una lista di invitati estremamente contenuta.

Invitati e toto-nomi

Le indiscrezioni sul numero dei partecipanti variano da una stima di circa 80 persone fino a un gruppo ancora più intimo di circa 50 ospiti. Tra i presenti certi figurano i familiari di Müller giunti dalla Germania, insieme ai figli e alle sorelle di Ilary. È aperto il toto-nomi sui colleghi del mondo dello spettacolo: tra le presenze ipotizzate — ancora da confermare — si citano Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.