Festival di Open 2026, storie e sfide nello sport: Francesca Schiavone, Carlos Cuesta e Giulia Ghiretti a Parma

Tre protagonisti di discipline diverse racconteranno il lavoro, le sfide e i percorsi che si nascondono dietro una carriera ai massimi livelli

Dalle grandi imprese sui campi da gioco alle storie di chi vive la propria passione come una sfida personale, oltre che professionale. Così il mondo dello sport sarà protagonista del Festival di Open, in programma a Parma dal 18 al 20 settembre, con tre ospiti che hanno attraversato discipline e percorsi diversi. Sul palco saliranno l’ex tennista Francesca Schiavone, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta e la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti, per raccontare le vittorie, ma anche i sacrifici e tutto ciò che esiste dietro i risultati.

Sport e inclusione con Francesca Schiavone e Giulia Ghiretti

Tra gli appuntamenti dedicati allo sport ci sarà Francesca Schiavone, una delle tenniste più importanti e la prima azzurra a vincere un torneo del Grande Slam in singolare, con il trionfo al Roland Garros nel 2010. Un anno dopo ha raggiunto il numero 4 del ranking WTA ed è diventata la prima italiana nella storia a entrare tra le prime cinque giocatrici al mondo. Al Festival di Open porterà la sua esperienza dentro e fuori dal campo, in un confronto dedicato al rapporto tra sport e inclusione. Con lei ci sarà Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica e tra le protagoniste del nuoto, che racconterà il proprio percorso dentro e fuori dall’acqua. Dall’allenamento alle gare, passando per i risultati e la quotidianità di un’atleta, Ghiretti parlerà di sport inclusivo e di come la pratica sportiva sia diventata una parte fondamentale della sua vita.

L’intervista all’allenatore del Parma Carlos Cuesta

Dal tennis al calcio, il Festival ospiterà anche Carlos Cuesta, giovane allenatore del Parma che arriva dal mondo del calcio internazionale. L’intervista condotta da Malcom Pagani sarà un’occasione per ripercorrere la sua carriera, dalla Spagna alla città di Parma. Un punto di vista diverso sullo sport professionistico, osservato da chi è chiamato a prendere decisioni e guidare una squadra. Tre storie diverse, tre discipline e tre modi di vivere lo sport, accomunati dalla dedizione e dalla ricerca continua del proprio limite.

Il Festival di Open si terrà dal 18 al 20 settembre 2026 in Piazza Garibaldi a Parma. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, senza prenotazione.