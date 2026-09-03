Gli applausi, le lacrime e gli abbracci: così la redazione di Report festeggia Claudia Di Pasquale come conduttrice del programma – Il video

Arrivano anche i complimenti di Sigfrido Ranucci: «Una grandissima professionista. È rigorosa, tosta e indipendente. Sono felicissimo per lei»

Claudia Di Pasquale è la nuova conduttrice di Report. Insieme al giornalista Daniele Piervincenzi sostituirà Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. La notizia è stata accolta con applausi e gioia da aprte della redazione, come testimoniano le immagini diffuse in rete da uno degli inviati, Giulia Innocenzi. I complimenti arrivano anche dall’ex capo, Ranucci la definisce «una grandissima professionista. È rigorosa, tosta e indipendente. Sono felicissimo per lei». «Sarebbe stata una delle mie scelte preferite all’interno di una normale dialettica aziendale se Corsini me l’avesse chiesto – aggiunge a La Presse – fortunatamente non lo ha fatto, altrimenti non l’avrebbe mai nominata». Di Pasquale lavora per report dal 2011.