Report, chi prenderà il posto di Presutti: spunta il nome di Claudia Di Pasquale. Il caso che penalizza Giulia Innocenzi

Il totonomi dopo la rinuncia alla conduzione di Giulia Presutti. Il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha intanto confermato Daniele Piervincenzi

Un’altra donna per il dopo Presutti alla guida di Report. È questo l’impegno assunto giovedì mattina dal direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, a margine della presentazione della nuova stagione di Ore14, il programma condotto da Salvo Sottile. Corsini, però, non ha ancora fatto il nome della possibile sostituta: «Devo ancora parlarne con la squadra di Report». Da qui le ipotesi. Tra i nomi che circolano non sembra esserci Giulia Innocenzi, sulla quale – scrive il Corriere della Sera – c’è un problema legato al fatto che non ha il tesserino da giornalista.

Il toto-nomi per la guida di Report

Le alternative sembrano dunque guardare soprattutto alle veterane della trasmissione. Tra queste ci sono Claudia Di Pasquale e Raffaella Notariale, storica collaboratrice di Sigfrido Ranucci. La prima, al momento, riporta la Repubblica, apparirebbe come l’ipotesi più concreta. La questione della conduzione si è riaperta a meno di 24 ore dalla decisione di Giulia Presutti, scelta dopo il siluramento di Sigfrido Ranucci, di rinunciare al programma. La giornalista ha comunicato la sua scelta con una mail inviata al direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, poco dopo l’incontro tra la redazione e lo stesso Corsini, che aveva avviato un confronto sul futuro della storica trasmissione d’inchiesta di Rai3.

La conferma di Daniele Piervincenzi e i tempi della decisione

Nel frattempo, sembra ormai definita la posizione di Daniele Piervincenzi, il secondo giornalista individuato dalla Rai per raccogliere l’eredità di Ranucci. Alla domanda dei cronisti sul suo futuro, Corsini ha risposto senza esitazioni: «Assolutamente sì». Resta invece da definire chi sarà la donna chiamata a guidare il programma. Corsini ha fatto sapere che la sua intenzione è arrivare a una decisione definitiva già nella giornata di oggi.