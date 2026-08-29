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Musica e comicità al Festival di Open. Da Rkomi a Lundini, ecco gli ospiti del mondo dello spettacolo

29 Agosto 2026 - 20:30 Olga Colombano
Rkomi sarà al Festival di Open
Rkomi sarà al Festival di Open
Dal 18 al 20 settembre, Piazza Garibaldi a Parma ospiterà alcuni degli artisti più amati dal pubblico. In programma anche le esibizioni live: da Bianconi a Francamente
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Alla quarta edizione del Festival di Open, l’evento del quotidiano online fondato da Enrico Mentana, in programma a Parma dal 18 al 20 settembre, arriveranno anche quest’anno alcuni dei protagonisti dello spettacolo e della musica italiana. Gli artisti più amati dal pubblico saliranno sul palco di Open per condividere con il pubblica musica e riflessioni.

Dalle periferie al futuro del cantautorato

Tra gli ospiti più attesi c’è Rkomi (nella foto), che ripercorrerà una storia cominciata nelle strade della periferia milanese e arrivata, in pochi anni, al centro della scena musicale italiana. Un confronto tutto dedicato alla scrittura della musica sarà invece quello con Tropico e Rancore, che parleranno delle sfide che attendono i nuovi cantautori. Tra gli altri ospiti dei panel di Open anche Manuel Agnelli, che analizzerà il presente e il futuro della musica dal vivo.

Musica dal vivo

Al Festival ci sarà spazio anche per la musica suonata, con Bianconi e Rares, che porteranno sul palco il loro universo musicale, e Margherita Vicario e Francesca Michielin. Le due artiste, dopo un dialogo sul palco condotto da Gabriele Fazio, regaleranno alcuni brani al pubblico. A seguire salirà sul palco anche Francamente.

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Spazio al comedy

Il mondo della comicità avrà come rappresentanti due tra le voci più originali della scena italiana contemporanea:Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario. Con linguaggi diversi ma accomunati da uno sguardo ironico e spiazzante sull’attualità, sui media e sulle abitudini degli italiani, i due comici porteranno sul palco il loro modo di raccontare il presente, tra satira, paradossi e osservazioni capaci di trasformare la quotidianità in materiale comico.

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