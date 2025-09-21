Festival di Open, centinaia di manifestanti contro l’ex premier israeliano Olmert: «Criminale di guerra, fuori da Parma» – Foto e video

Il corteo è stato fermato da un cordone di polizia a poche decine di metri da piazza Garibaldi. Annunciata una seconda manifestazione in serata

Circa 500 manifestanti hanno partecipato al corteo indetto per protestare contro la partecipazione dell’ex premier israeliano Ehud Olmert al Festival di Open, in corso a Parma dal 19 al 21 settembre. Il corteo è stato fermato da un cordone della polizia in tenuta antisommossa a poche decine di metri da piazza Garibaldi, dove si svolgono gli eventi del Festival. Olmert è stato intervistato sul palco del Festival di Open insieme all’ex ministro dell’Anp, Nasser Al Kidwa, assieme al quale sta portando in giro per il mondo una proposta di pace che possa spianare la strada davvero a una soluzione due popoli e due Stati.

Cori contro Olmert: «Assassino, assassino»

Tra i manifestanti ci sono anche genitori con i bambini sulle spalle e una distesa di bandiere palestinesi. Diversi i cori intonati per disturbare l’intervista a Olmert: «Assassino, assassino», «Ehud Olmert fuori da Parma», «Olmert tornatene a casa tua», «Vergogna vergogna». «La Palestina ci sarà sempre e si chiamerà sempre Palestina alla faccia di tutti questi coloni, alla faccia di questo governo israeliano fascista e nazista. Non c’è una faccia buona di Israele, sono tutti complici del genocidio», ha urlato un manifestante al megafono. Diversi i pareri critici anche nei confronti della scelta di Open di invitare Olmert a parlare della sua proposta di pace per Gaza e la Cisgiordania: «Vergogna a chi ha legittimato la presenza di un criminale di guerra a Parma».

Annunciato un secondo corteo per questa sera

Mentre l’intervista a Olmert era ancora in corso, la polizia ha alzato gli scudi per scongiurare uno sfondamento del cordone e un’invasione della piazza. Nel corso della protesta, i manifestanti hanno annunciato che ci sarà un nuovo corteo questa sera a Parma, volto a «riconquistare» simbolicamente la piazza centrale della città per riempirla di bandiere palestinesi.

I video del corteo

Il canto di «Bella ciao»

Dopo essersi avvicinati a piazza Garibaldi, il corteo si è spostato in piazza della Pace, davanti alla Statua del Parmigiano, dove i manifestanti hanno intonato cori per la Palestina libera e hanno cantato Bella Ciao. Diverse le critiche anche al governo italiano: «Da Meloni a Tajani e Salvini, sono tutti complici del genocidio».

Foto e video di Alessandro D’Amato e Valentina Romagnoli