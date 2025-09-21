Festival di Open, dal dramma di Gaza agli Usa di Elon Musk: ecco il programma e gli ospiti di domenica 21 settembre

La giornata conclusiva della nostra kermesse a Parma con grandi ospiti italiani e internazionali. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito

Dopo due giornate vulcaniche di incontri, live e dibattiti che hanno animato la città di Parma, il Festival di Open si avvia oggi, domenica 21 settembre, alla sua conclusione con un programma intenso: la terza e ultima giornata vedrà al centro soprattutto le grandi sfide globali. Dalle sfide dell’innovazione raccontate attraverso lo sguardo sull’America e sulla figura di Elon Musk – protagonista Andrea Stroppa – al confronto con la ministra del Lavoro Marina Calderone su redditi e occupazione. Lo sguardo si allargherà poi ai conflitti internazionali, con testimonianze dirette da Gaza e voci che invitano a pensare a nuove forme di convivenza e dialogo, come l’attivista pacifista palestinese Reem Al-Hajajreh. Nel pomeriggio, il direttore di Domino Dario Fabbri rifletterà sulle nuove dinamiche globali, prima del dibattito sul futuro del Medio Oriente con l’ex premier israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri dell’Anp Nasser Al Kidwa. A chiudere il Festival sarà il conferimento del Premio Open a Cecilia Sala. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Il programma completo del Festival è disponibile qui.

Il programma del Festival di Open di domenica 21 settembre

10:00 – L’America, Elon Musk e le sfide dell’innovazione

Con Andrea Stroppa, investitore SpaceX, Neuralink e xAI. Conduce la vicedirettrice di Open Serena Danna

11:00 – Il reddito del lavoro

Intervista alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Conduce il direttore di Open Franco Bechis

12:00 – La tragedia di Gaza vista da dentro

Con il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini, Martina Paesani di Medici senza Frontiere e Silvia Boccardi in collegamento dalla Global Sumud Flotilla. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

12:45 – Il coraggio della convivenza

Intervista a Reem Al-Hajajreh, fondatrice e presidente dell’associazione palestinese Women of the sun. Conduce Alessandra Mancini

15:00 – Che mondo fa?

Conversazione con il direttore della rivista Domino Dario Fabbri. Conduce Simone Disegni

16:00 – Il coraggio della pace

Con l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese Nasser Al Kidwa. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

17:00 – Premio Open a Cecilia Sala

Conduce Enrico Mentana. A seguire, il gran finale del Festival di Open.