Andrea Stroppa al Festival di Open: «Musk entrerà nei media europei: sarà un terremoto. Starlink riapre? Non sono sorpreso» – Il video

L'interesse dell'imprenditore sudafricano per una «discesa in campo» nel mondo dei media tradizionali: «Riporteremo l'integrità nelle redazioni»

Starlink è sempre più importante per l’Italia, anzi fondamentale. Lo ha stabilito la relazione annuale sulle politiche spaziali e aerospaziali del governo Meloni, redatta dal Comitato interministeriale di Palazzo Chigi, e lo ha ribadito Andrea Stroppa dal palco del Festival di Open: «Era abbastanza chiaro già un paio di anni fa, ma piano piano arriviamo tutti alle stesse conclusioni». La maggioranza, dopo un primo tentennamento e un’adesione tout court al progetto europeo Iris 2, sembra aver deciso per un completo voltafaccia in favore dell’azienda di Elon Musk: «Era chiaro che la strada migliore fosse stato appoggiarsi a SpaceX e al contempo far crescere l’imprenditoria italiana. Credo che prima o poi arriveremo a un accordo».

La collaborazione tra Italia e Musk: «Non dipenderemo da un’azienda americana»

«È iniziato tutto prima del governo Meloni, e nasce dall’esigenza del ministero della Difesa di dotarsi di un sistema satellitare di ultima generazione», spiega Andrea Stroppa. «Purtroppo il tutto ha preso una piega molto poco tecnica e molto politica, con dubbi legittimi riguardo a sovranità e sicurezza. Molte persone hanno lavorato curandosi di questi temi, per non rimanere dipendenti nei confronti di un’azienda americana. Ma al momento l’opzione dei satelliti di SpaceX è la migliore, non se ne può fare a meno».

Elon Musk ora punta ai media europei: «Serve un terremoto»

«Elon Musk per fortuna sua e degli altri è tornato alle sue attività di sempre, lontano alla politica», dice Stroppa ricordando gli attacchi vandalici alla sede romana della Tesla. «Di sicuro c’è interesse a entrare nel campo dei media tradizionali europei. Quali? Vediamo, c’è tempo». Ma la piattaforma di punta di Elon Musk rimane X: «Ciò che accade lì è quello che tutti seguono, i fatti arrivano lì prima che sui giornali. L’informazione è degradata nel corso degli anni, e i giornali sono diventati un luogo sicuro per alcune persone che lavorano lì da 20-30 anni e non danno spazio alle nuove generazioni». Per questo l’ingresso del miliardario nel mondo media potrebbe essere cruciale: «È molto importante ci siano nuovi editori che non hanno interessi diretti nei paesi in cui lavorano e che diano spazio ai giovani nei media. Sarebbe un piccolo terremoto che farebbe arrabbiare qualcuno, ma è necessario per riportare un po’ di integrità nelle redazioni».

Il nodo del “free speech” e X: «Non sono gli Stati a dover dire cosa è vero o falso»

«La libertà di espressione è l’unico modo per far sopravvivere la democrazia. Il rischio di includere persone che diffondono notizie non veritiere rientra nella flessibilità che io intendo per democrazia». È chiara la posizione di Andrea Stroppa sul grande tema del free speech. «Poi subentrano ovviamente il codice penale e civile di ogni Stato. Ma restringere le libertà individuali non è mai una soluzione, le piattaforme devono rimanere a maglie aperte e allo stesso tempo collaborare con le istituzioni». Una libertà che deve essere totale, anche per quanto riguarda il crescente problema dei deep fake: «Spesso il legislatore parte da un buono proposito, quello di limitare le notizie false, ma poi se ne allontana. Non credo che debba essere uno Stato a dire cosa è vero e cosa è falso. Possono farlo i giornali, ma dovrebbero essere autorevoli imparziali ma non è lo scenario che vediamo. Possono essere le persone, ma anche le persone hanno idee personali. Una soluzione che è stata adottata su X è quella delle community notes, la possibilità di suggerire una nota sotto un post per correggere o segnalare errori».

Il ricordo di Charlie Kirk: «Era la parte dialogante di Trump, ma la censura a Kimmel non mi piace»

Una nota Stroppa la dedica anche a Charlie Kirk, attivista conservatore 31enne ucciso mentre parlava in un campus universitario: «L’ho conosciuto perché prima delle elezioni americane del 2024 lui aveva messo a disposizione il suo gruppo Turning Point Usa», ha raccontato. «Charlie Kirk rappresentava la parte dialogante dei giorni nel mondo dei trumpiani, ed era molto seguito. Aveva questa capacità di portare le persone non solo a dialogare ma anche a essere coinvolte nell’attività porta a porta. Ma ormai è deteriorato il modo di confrontarsi, sembra che stiamo tornando indietro e questo è molto grave». Sull’allontanamento del conduttore Jimmy Kimmel dal suo show, dopo uno spezzone ironico proprio su Charlie Kirk: «A me la censura non piace in nessun caso. Ma credo che i giornalisti abbiano una grande responsabilità riguardo alla violenza che stiamo vedendo, perché hanno una grande capacità di influenzare. E quando avviene una tragedia, bisognerebbe tutti fare un passo indietro e cercare di abbassare i toni per poter permettere alle persone di tornare ad avere un confronto pacifico. Ma è accaduto l’esatto opposto, hanno soffiato sul fuoco».

Chi è Andrea Stroppa, la vicinanza con Anonymous e l’amicizia con Musk

Nato e cresciuto a Roma, Stroppa da minorenne si avvicina al gruppo hacker internazionale Anonymous. Venne assunto da Marco Carrai, imprenditore vicino a Matteo Renzi, che lo assunse in una delle sue società. Nel 2017, a soli 22 anni, Stroppa finì su tutti i giornali nazionali per un’inchiesta indipendente su presunte campagne di disinformazione promosse dalle pagine Facebook della Lega e del Movimento 5 Stelle. Nel 2022 fu appuntato ricercatore indipendente dello staff che si occupava della sicurezza del social media X. È così che inizia il suo stretto rapporto, poi diventato amicizia, con il miliardario Elon Musk. Pur senza un ruolo formale, è diventato di fatto il portavoce del patron di Tesla in Italia.