Attivista di destra, sostenitore di Trump e pro-armi: chi era Charlie Kirk, il giovane conservatore ucciso da un proiettile nello Utah

Il 31enne è stato colpito da colpi d’arma da fuoco durante un evento tenutosi oggi, mercoledì 10 settembre, presso la Utah Valley University

Charlie Kirk, influente attivista della destra americana e figura di spicco del trumpismo, è stato colpito a morte da un proiettile durante un evento tenutosi oggi, mercoledì 10 settembre, presso la Utah Valley University, nello Stato dello Utah. L’attacco ha avuto luogo durante uno dei suoi frequenti incontri nei campus universitari, dove Kirk discute con studenti su temi di attualità e politica, spesso toccando argomenti controversi.

Una figura centrale del conservatorismo americano

Kirk, 31 anni, era considerato una delle voci più influenti del conservatorismo negli Stati Uniti. Era fondatore e Ceo di Turning Point Usa, organizzazione da lui creata nel 2012, a soli 18 anni, con l’obiettivo dichiarato di «formare una nuova generazione di leader conservatori» nei college americani. Da allora, è rimasto il volto pubblico, il principale raccoglitore di fondi e la guida strategica del gruppo.

Secondo il New York Times, Kirk ha trasformato Turning Point in una «ben finanziata operazione mediatica», sostenuta da potenti donatori repubblicani come il miliardario del Wyoming Foster Friess. Conosciuto per le sue posizioni radicali, Kirk è un fervente sostenitore del Secondo Emendamento sulle armi, ha negato l’esistenza del cambiamento climatico e diffuso disinformazione su temi come il Covid-19 e la teoria critica della razza. L’ultimo suo tweet (che aveva acceso polemiche) era su Iryna Zarutska, giovane ucraina uccisa sulla metro. «Se vogliamo che le cose cambino, è assolutamente necessario politicizzare l’insensato omicidio di Iryna Zarutska, perché è stata proprio la politica a permettere che un mostro selvaggio con 14 precedenti penali fosse libero di ucciderla per strada», si legge su X.

Il legame con Trump

Negli anni, il rapporto tra Kirk e Donald Trump si è rafforzato notevolmente. Dopo la vittoria del tycoon alle presidenziali del 2024, Trump ha nominato Kirk membro del board dei visitatori dell’Accademia Aeronautica degli Stati Uniti nel marzo 2025, un riconoscimento formale al suo impegno nella mobilitazione del voto giovanile conservatore.

Nel 2019, Kirk ha annunciato che Turning Point Action — il ramo politico dell’organizzazione — aveva acquisito il gruppo Students for Trump, lanciando una campagna ambiziosa per reclutare un milione di studenti in vista della rielezione di Trump nel 2020. L’anno successivo, ha esordito con un proprio talk show radiofonico quotidiano, The Charlie Kirk Show, trasmesso da Salem Media su “The Answer”, emittente vicina alla destra religiosa americana.