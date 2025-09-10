Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIArmiDonald TrumpSparatorieUSA

Attivista di destra, sostenitore di Trump e pro-armi: chi era Charlie Kirk, il giovane conservatore ucciso da un proiettile nello Utah

10 Settembre 2025 - 23:06 Alba Romano
embed
charlie-kirk
charlie-kirk
Il 31enne è stato colpito da colpi d’arma da fuoco durante un evento tenutosi oggi, mercoledì 10 settembre, presso la Utah Valley University

Charlie Kirk, influente attivista della destra americana e figura di spicco del trumpismo, è stato colpito a morte da un proiettile durante un evento tenutosi oggi, mercoledì 10 settembre, presso la Utah Valley University, nello Stato dello Utah. L’attacco ha avuto luogo durante uno dei suoi frequenti incontri nei campus universitari, dove Kirk discute con studenti su temi di attualità e politica, spesso toccando argomenti controversi.

Una figura centrale del conservatorismo americano

Kirk, 31 anni, era considerato una delle voci più influenti del conservatorismo negli Stati Uniti. Era fondatore e Ceo di Turning Point Usa, organizzazione da lui creata nel 2012, a soli 18 anni, con l’obiettivo dichiarato di «formare una nuova generazione di leader conservatori» nei college americani. Da allora, è rimasto il volto pubblico, il principale raccoglitore di fondi e la guida strategica del gruppo.

Secondo il New York Times, Kirk ha trasformato Turning Point in una «ben finanziata operazione mediatica», sostenuta da potenti donatori repubblicani come il miliardario del Wyoming Foster Friess. Conosciuto per le sue posizioni radicali, Kirk è un fervente sostenitore del Secondo Emendamento sulle armi, ha negato l’esistenza del cambiamento climatico e diffuso disinformazione su temi come il Covid-19 e la teoria critica della razza. L’ultimo suo tweet (che aveva acceso polemiche) era su Iryna Zarutska, giovane ucraina uccisa sulla metro. «Se vogliamo che le cose cambino, è assolutamente necessario politicizzare l’insensato omicidio di Iryna Zarutska, perché è stata proprio la politica a permettere che un mostro selvaggio con 14 precedenti penali fosse libero di ucciderla per strada», si legge su X.

Il legame con Trump

Negli anni, il rapporto tra Kirk e Donald Trump si è rafforzato notevolmente. Dopo la vittoria del tycoon alle presidenziali del 2024, Trump ha nominato Kirk membro del board dei visitatori dell’Accademia Aeronautica degli Stati Uniti nel marzo 2025, un riconoscimento formale al suo impegno nella mobilitazione del voto giovanile conservatore.

Nel 2019, Kirk ha annunciato che Turning Point Action — il ramo politico dell’organizzazione — aveva acquisito il gruppo Students for Trump, lanciando una campagna ambiziosa per reclutare un milione di studenti in vista della rielezione di Trump nel 2020. L’anno successivo, ha esordito con un proprio talk show radiofonico quotidiano, The Charlie Kirk Show, trasmesso da Salem Media su “The Answer”, emittente vicina alla destra religiosa americana.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Global Sumud Flotilla: «Attaccati da un drone». La Tunisia smentisce. Tajani: «Non spetta all’Italia fare indagini» – Il video

2.

Attacco di Israele a Doha contro Hamas. Qatar: «Adotteremo tutte le misure per proteggere la nostra sovranità». Meloni: «Contrari a ogni forma di escalation»

3.

Venezuela, Maduro anticipa il Natale al 1° ottobre: «Il popolo ha diritto alla felicità»

4.

Flotilla, Francesca Albanese raggiunge gli attivisti, l’abbraccio con Greta Thunberg. La relatrice Onu: «Intollerabile, è un attacco alla sovranità tunisina»

5.

Gli auguri a Epstein e la firma di Trump come peli pubici: consegnato al Congresso il «libro del compleanno». C’è anche la lettera del presidente americano

leggi anche
charlie-kirk-sparatoria
ESTERI

È morto Charlie Kirk, l’attivista di destra colpito da un proiettile in un campus dello Utah. Trump: «Era amato da tutti, specialmente da me» – Il video

Di Ugo Milano
papa-pandemia-armi video
ATTUALITÀ

L’appello di papa Leone XIV dopo la sparatoria di Minneapolis: «Basta con la pandemia delle armi» – Il video

Di Alba Romano
sparatoria minneapolis bambino
ESTERI

Sparatoria Minneapolis, il bimbo ferito per salvare l’amico: «Si è sdraiato per proteggermi, è stato colpito»

Di Alba Romano
robin westman
ESTERI

Chi era Robin Westman, il killer della chiesa a Minneapolis. I video su YouTue prima dell’attacco, i fucili e le scritte su Trump e Israele

Di Giammarco Pio Isoldi
Sparatoria a Minneapolis
ESTERI

Sparatoria a Minneapolis, il killer aveva bloccato le porte esterne della chiesa della scuola: uccisi due bambini, altri 14 in ospedale – I video

Di Ugo Milano