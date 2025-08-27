Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
Minneapolis, sparatoria in una scuola cattolica. Almeno due morti e diversi feriti

27 Agosto 2025 - 16:43 Stefania Carboni
minneapolis sparatoria scuola cattolica
Il governatore del Minnesota, Tim Walz: «Prego per i nostri bambini e insegnanti, un orribile atto di violenza»

Una sparatoria è in corso nella scuola cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis. Secondo i media locali ci sarebbero almeno due morti e sei feriti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l’attacco definendolo «un orribile atto di violenza». La persona che ha aperto il fuoco è «morta», dichiara la polizia presente sul posto, secondo quanto riportato dalla Cnn, precisando che non c’è più pericolo «per la comunità». Il presidente Donald Trump ha dichiarato di esser al corrente della situazione. «Sono stato informato in modo completo sulla tragica sparatoria di Minneapolis, in Minnesota. L’Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!», ha scritto sul social Truth.

In programma c’era una messa per tutti gli alunni

«Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza», ha dichiarato Walz sui social media. Walz ha affermato che le autorità statali sono sul posto. Anche agenti dell’Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf) stanno intervenendo. Secondo alcune notizie non verificate vi sarebbero almeno 20 persone colpite. Secondo il sito web della scuola, che ha classi dalla materna fino all’ottavo anno, stamattina alle 8.15 (ora locale) era prevista una messa per tutti gli alunni.

