Usa, sparatoria alla Utah Valley University: colpito l’attivista di destra Charlie Kirk. Trump: «Dobbiamo pregare per lui» – Il video

10 Settembre 2025 - 21:17 Ugo Milano
Non si conoscono ancora le condizioni dell'uomo che è stato immediatamente allontanato dalla sicurezza e trasportato in ospedale. Un sospetto è stato fermato

Momenti di terrore alla Utah Valley University di Orem, nello Utah, dove durante un evento pubblico con l’attivista conservatore Charlie Kirk, fondatore di Turning Point Usa e vicino a Donald Trump, sono stati uditi spari. Secondo quanto si vede in alcuni video diffusi su X, Kirk sarebbe stato colpito da un proiettile al collo mentre parlava sotto un gazebo. La polizia del campus ha confermato la sparatoria ai media statunitensi. Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha dichiarato sui social che stanno monitorando attentamente la situazione e che l’agenzia sta collaborando con le autorità locali nelle indagini. «I nostri pensieri vanno a Charlie, alla sua famiglia e a tutti i coinvolti», ha aggiunto.

I messaggi di solidarietà

Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati sui social, tra cui quello del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance: «Dite una preghiera per Charlie Kirk, un bravo ragazzo e un giovane padre». Anche il presidente Usa ha commentato su Truth: «Preghiamo tutti per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!».

La dinamica e come sta Kirk

Secondo quanto riferito dai media americani, le condizioni del 31enne sarebbero critiche. Subito dopo lo sparo Kirk è stato immediatamente allontanato dalla sicurezza e trasportato in ospedale. Un sospetto è stato fermato: secondo la portavoce dell’università Ellen Treanor, sarebbe uno studente, che ha sparato a Kirk dal Losee Center, un edificio a circa 180 metri di distanza, una ventina di minuti dopo che aveva cominciato a parlare.

Chi è Charlie Kirk

Charlie Kirk, 31 anni, è da tempo una delle voci più influenti del conservatorismo americano e vicino al presidente Donald Trump. Fondatore a soli 18 anni di Turning Point USA, ne è rimasto fin dall’inizio il Ceo, l’incaricato per la raccolta fondi e il volto pubblico, trasformandola, secondo il New York Times, in una «potente macchina mediatica», sostenuta da grandi donatori repubblicani come l’imprenditore del Wyoming Foster Friess. Kirk si è spesso fatto portavoce di molte delle cause care ai conservatori: dalla difesa del secondo emendamento al negazionismo sul cambiamento climatico. A seguito dell’elezione per il secondo mandato di Trump, i rapporti con il tycoon si sono ulteriormente consolidati: Kirk è stato nominato da Trump membro del board dei visitatori dell’Accademia Aeronautica degli Stati Uniti. Una delle attività che ha reso noto Kirk sui social media è proprio quella di andare nei campus americani a dibattere con gli studenti su temi politici e di attualità.

