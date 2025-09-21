Festival di Open, da Elon Musk alle sfide sul lavoro, fino al dramma di Gaza: il gran finale con il premio Open a Cecilia Sala – Le foto

Domenica 21 settembre 2025 si è conclusa la terza edizione del Festival di Open. Per tre giorni, giornalisti ed esperti hanno animato piazza Garibaldi con incontri, dibattiti e confronti su temi cruciali per il futuro. Questa terza e ultima giornata si è concentrata in particolare sulle grandi sfide globali. Il programma si è aperto parlando di innovazione e tecnologia attraverso l’analisi di Andrea Stroppa sull’America e sulla figura di Elon Musk. L’attenzione si è poi spostata sull’economia e sul welfare, con il confronto con la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervistata dal direttore Franco Bechis.

In seguito, il Festival ha dato spazio ai conflitti internazionali, con testimonianze dirette dal dramma di Gaza. Le dinamiche geopolitiche sono poi state approfondite dal direttore di Domino, Dario Fabbri, prima del dibattito cruciale sul futuro del Medio Oriente tra l’ex premier israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, Nasser Al Kidwa. Il Festival si è concluso con l’assegnazione del Premio Open a Cecilia Sala.