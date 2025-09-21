Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Andrea StroppaCecilia SalaElon MuskEmilia-RomagnaFestival di OpenGazaIsraelePalestina

Festival di Open, da Elon Musk alle sfide sul lavoro, fino al dramma di Gaza: il gran finale con il premio Open a Cecilia Sala – Le foto

21 Settembre 2025 - 21:36 Marianna Satta
embed
festival di open 2025 copertina
festival di open 2025 copertina

Le grandi sfide globali, tra tecnologia, futuro del lavoro e crisi internazionali al centro del festival che si è chiuso a Parma

Domenica 21 settembre 2025 si è conclusa la terza edizione del Festival di Open. Per tre giorni, giornalisti ed esperti hanno animato piazza Garibaldi con incontri, dibattiti e confronti su temi cruciali per il futuro. Questa terza e ultima giornata si è concentrata in particolare sulle grandi sfide globali. Il programma si è aperto parlando di innovazione e tecnologia attraverso l’analisi di Andrea Stroppa sull’America e sulla figura di Elon Musk. L’attenzione si è poi spostata sull’economia e sul welfare, con il confronto con la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervistata dal direttore Franco Bechis.

In seguito, il Festival ha dato spazio ai conflitti internazionali, con testimonianze dirette dal dramma di Gaza. Le dinamiche geopolitiche sono poi state approfondite dal direttore di Domino, Dario Fabbri, prima del dibattito cruciale sul futuro del Medio Oriente tra l’ex premier israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, Nasser Al Kidwa. Il Festival si è concluso con l’assegnazione del Premio Open a Cecilia Sala.

7 pagine
Guarda la gallery