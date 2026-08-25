Il Festival di Open torna a Parma. Dal ministro Giorgetti a Rkomi, da Elly Schlein a Margherita Vicario: i primi ospiti dell’edizione 2026

L'appuntamento è dal 18 al 20 settembre in Piazza Garibaldi per decine di eventi gratuiti e aperti a tutti: le date da segnare e chi salirà sul palco

Politica, musica, letteratura e cultura pop. È il Festival di Open, che torna per la quarta edizione a Parma dal 18 al 20 settembre 2026, con ingresso completamente gratuito e aperto a tutti. Tre giorni di incontri in Piazza Garibaldi, dove si incontreranno protagonisti del dibattito pubblico e voci di una generazione che vuole capire il proprio tempo.

Dal ministro Pichetto Fratin a Silvia Salis fino a Francesca Mannocchi: chi sono i primi ospiti

La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ma anche il segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, e la sindaca di Genova, Silvia Salis. Sono solo alcuni dei volti politici che saranno presenti al Festival di Open. Ci saranno poi Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, la giornalista Francesca Mannocchi e l’analista geopolitico Dario Fabbri.

Letteratura, musica e sport: gli ospiti

Per lo sport, ci sarà l’allenatore di calcio spagnolo, attuale tecnico del Parma in Serie A, Carlos Cuesta. A rappresentare il mondo della letteratura, tra gli altri, saranno invece Paolo Nori e Guia Soncini. La musica porterà sul palco artisti e artiste come Rkomi, Rancore, Tropico, Francesco Bianconi, Ele A, Francamente e Rares. Un programma che mette insieme mondi e linguaggi diversi, dalla politica alla geopolitica, dalla cronaca alla letteratura fino alla musica. E proprio l’ecletticità dei nomi racconta lo spirito del nostro Festival, pensato come uno spazio di confronto tra voci che raramente si incontrano, con storie e punti di vista diversi sul presente e sul futuro.

Le sfide del futuro: il tema del Festival di Open

Open affronta le questioni urgenti della nostra epoca. Le istanze delle nuove generazioni, il futuro del lavoro, le trasformazioni sociali e politiche, le lotte per i diritti, l’educazione e la transizione ecologica. E lo fa mettendo al centro le aspirazioni concrete delle generazioni più giovani, quelle che erediteranno queste sfide nel proprio futuro. Da qui, la scelta del tema «Le sfide del futuro» del Festival. Non è un caso che il quotidiano fondato da Enrico Mentana abbia una delle redazioni più giovani d’Italia. Il festival è dibattito, ascolto e anche un grande laboratorio dedicato alla musica e alla cultura pop con artisti e cantautori.

Incontri gratis e aperti a tutti

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti senza alcuna prenotazione, organizzati in collaborazione con il Comune di Parma e con il patrocinio dell’Università di Parma.