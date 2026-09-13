Come sta Bruce Willis, parla la moglie su cosa ricordi ancora l’attore: «Viviamo un costante stato di lutto»

La moglie dell'attore torna a parlare delle condizioni di salute del marito, afasico dal 2022 e a cui è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa. Che però, spiega Emma Heming, non va confusa con altre

È un «costante stato di lutto» quello con cui Emma Heming Willis e la sua famiglia devono convivere, da quando a Bruce Willis è stata diagnosticata una demenza frontotemporale nel febbraio 2023, un anno dopo il ritiro dalle scene, dopo che già soffriva di afasia. In un’intervista a Hello!, la moglie dell’attore tiene a rispondere a una delle domande che più spesso le vengono fatte su come sta Bruce Willis a 71 anni: «Lui si ricorda ancora di sua moglie?».

Emma Heming risponde con un convinto sì e spiega: «Bruce non ha l’Alzheimer, ha una demenza frontotemporale», una condizione che colpisce un’area del cervello diversa da quella coinvolta nell’Alzheimer. Certo, osservare il cambiamento progressivo di una persona cara resta, dice Emma, «estremamente difficile e doloroso», perché la demenza frontotemporale toglie capacità e ricordi con una lentezza che rende il distacco ancora più duro da accettare.

Cosa chiede Emma Heming per combattere lo stigma sulla demenza

Nella stessa intervista a Hello!, Emma spiega di voler parlare pubblicamente della malattia del marito con la volontà di colmare quella che definisce una «immensa mancanza di informazioni» sulla demenza frontotemporale, spesso confusa con altre forme di declino cognitivo. Secondo Heming, chi comunica su questi temi, media compresi, dovrebbe imparare a distinguere i diversi tipi di demenza «educando il pubblico invece di alimentare paura e stigma», così da normalizzare un confronto che oggi, a suo avviso, resta ancora troppo superficiale.

Il legame tra Bruce Willis e le sue cinque figlie

Willis, 71 anni, resta circondato dall’affetto delle cinque figlie: Mabel ed Evelyn, nate dal matrimonio con Emma, e Rumer, Scout e Tallulah, avute con Demi Moore. Parlando del rapporto tra l’attore e le ragazze, Emma Heming racconta a Hello! che ognuna ha costruito con il padre un legame diverso, pur riconoscendo tutte in lui «una presenza incredibilmente solida e costante» nel corso degli anni. Quel legame è tornato visibile poche settimane fa in occasione del matrimonio di Tallulah con Justin Acee: tra gli scatti pubblicati da Vogue compare anche una foto di Bruce Willis accanto alla figlia, descritta dalla stessa Tallulah come «un momento tenero con mio padre» vissuto proprio all’inizio del weekend di nozze.