Bruce Willis lascia la casa di famiglia, la malattia peggiora: «È quello che avrebbe voluto per le sue figlie»

La decisione difficile ma necessaria secondo la moglie Emma Heming. Perché la famiglia assicura che l'attore affetto da demenza non vivrà isolato

Bruce Willis è stato trasferito in una casa dedicata dove vive assistito da un team di assistenti sanitari disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. La decisione è arrivata dopo l’aggravarsi delle sue condizioni legate alla demenza progressiva di cui soffre da tempo. Secondo quanto riferito da Heming nei giorni scorsi, l’attore fisicamente «sta molto bene», ma il suo cervello «sta cedendo» insieme alla capacità di comunicare con il mondo esterno. Una situazione che richiede assistenza specializzata continua per garantire la migliore qualità di vita possibile.

La difficile scelta della famiglia

«È stata una decisione difficile da prendere», ha confessato la moglie Emma Heming durante un’intervista con Diane Sawyer della ABC. Tuttavia, la donna ha spiegato che si tratta di una scelta ponderata: «È quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie». La star di Die Hard ha sempre messo al primo posto il benessere delle bambine. Come ha precisato Heming, «Bruce avrebbe voluto che Mabel e Evelyn vivessero in una casa pensata per i loro bisogni, non i suoi». La nuova sistemazione non significa che l’attore vivrà isolato: la seconda casa, infatti, si trova vicino all’abitazione familiare e le due figlie più piccoli, di 13 e 11 anni, continuano a vedere il padre «spesso». Willis ha inoltre altri tre figli ormai adulti nati dal matrimonio con Demi Moore: Rumer (37 anni), Scout (34) e Tallulah (31).